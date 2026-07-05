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¿Dónde está Epa Colombia? Grave denuncia por supuesta "desaparición" y "tortura" en prisión

¿Epa Colombia desaparecida? Su abogada denuncia tortura psicológica e irregularidades graves tras bloquearse por completo el acceso a su celda.

¿Dónde está Epa Colombia?
¿Dónde está Epa Colombia?
/Foto: Epa Colombia
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 5 de jul, 2026

El caso de Daneidy Barrera Rojas, conocida a nivel nacional como Epa Colombia, ha dado un giro este 4 de julio de 2026.

El entorno de la famosa empresaria de keratinas e influenciadora se encuentra en máxima alerta tras las graves declaraciones emitidas por su equipo de defensa técnica.

Puedes leer: Crece la preocupación por Epa Colombia tras fuerte denuncia de Yina Calderón

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El panorama legal de la creadora de contenido se complica en medio de acusaciones de presuntas violaciones a sus derechos fundamentales dentro del centro penitenciario.

Las graves denuncias de su abogada Wendy Herrera

La controversia estalló cuando la abogada principal de la influenciadora, Wendy Herrera, denunció públicamente un bloqueo sistemático a su derecho de defensa.

Según la jurista, las autoridades del centro de reclusión le impidieron el ingreso de forma injustificada, impidiendo una entrevista programada para evaluar la situación jurídica de su clienta.

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Herrera elevó el tono de la protesta al asegurar que Epa Colombia está siendo víctima de tortura psicológica dentro del penal, responsabilizando directamente a una oficial de alta jerarquía de la institución.

Ante este escenario, la defensa anunció la radicación de acciones de control urgentes ante la Procuraduría General de la Nación para salvaguardar la integridad de la procesada.

Este fue el regalo de Epa Colombia a su hija por su cumpleaños; lo envió desde la cárcel
Este fue el regalo de Epa Colombia a su hija por su cumpleaños; lo envió desde la cárcel
Foto: imagen tomada de redes sociales

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A este llamado de auxilio se sumó la también creadora de contenido Yina Calderón, quien calificó las condiciones actuales de reclusión como "inhumanas", encendiendo los debates en las redes sociales sobre el trato que recibe la empresaria.

¿Dónde está Epa Colombia actualmente?

Una de las preguntas más recurrentes entre los internautas es dónde está presa Epa Colombia en este momento. Contrario a los rumores de un traslado definitivo hacia la cárcel de mujeres El Buen Pastor, la influenciadora permanece recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, ubicada en la ciudad de Bogotá.

Este lugar de detención ha estado en el ojo del huracán debido a inspecciones previas donde se reportaron supuestos lujos y altercados de convivencia con otras internas notables.

Sin embargo, por motivos de seguridad y preservación de su vida, los entes gubernamentales ratificaron que la guarnición policial seguiría siendo su sitio de reclusión.

El motivo detrás de su condena

Es necesario recordar que Daneidy Barrera Rojas cumple una sentencia penal de 5 años y 4 meses de prisión.

Esta condena fue ratificada tras comprobarse su responsabilidad en los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en el servicio de transporte público e instigación a delinquir.

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Los hechos se remontan a las jornadas de protesta social de noviembre de 2019, cuando ella misma grabó y publicó videos destruyendo dispositivos de una estación del sistema masivo TransMilenio.

Puedes leer: FOTOS: Revelan rostro del misterioso donante de la hija de Epa Colombia

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El panorama actual del fin de semana del 4 de julio deja una profunda incertidumbre sobre el verdadero estado de salud física y mental de la empresaria.

Mientras el INPEC y las autoridades policiales guardan hermetismo, el equipo legal de Epa Colombia insiste en que no se detendrán hasta que se restablezcan las garantías constitucionales mínimas para su defendida.

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