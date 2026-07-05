Karol G aparece llorando en una foto y causa preocupación; lo guardó mucho tiempo

Karol G volvió a convertirse en tendencia luego de compartir una fotografía en la que aparece llorando.

La imagen, publicada en sus redes sociales, generó preocupación entre millones de seguidores que rápidamente comenzaron a preguntarse qué estaba ocurriendo con la artista paisa.

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Horas después, la propia cantante decidió explicar el motivo de sus lágrimas. A través de un extenso mensaje, contó que está viviendo un momento de profundas emociones mientras se prepara para iniciar una nueva etapa profesional, razón por la que quiso abrir su corazón con las personas que la han acompañado durante toda su carrera.

Karol G explicó por qué apareció llorando

La intérprete compartió la imagen durante la noche del 4 de julio por medio de sus historias de Instagram.

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Allí relató que acababa de terminar un vuelo y que, durante el viaje, no pudo evitar llorar mientras recordaba todo lo que ha vivido en los últimos meses.

Según explicó, durante mucho tiempo decidió guardar para ella muchas experiencias personales, tanto aquellas que la hicieron crecer como otras que representaron grandes desafíos.

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Sin embargo, aseguró que recientemente encontró respuestas que llevaba tiempo buscando y sintió que era el momento indicado para compartir ese sentimiento con quienes siempre han estado pendientes de su carrera.

En su reflexión escribió que actualmente experimenta una mezcla de emociones difíciles de describir.

"Hoy siento felicidad y mucha paz", expresó Karol G. La cantante también confesó que, junto con esa tranquilidad, apareció una profunda nostalgia y una enorme gratitud por todo el camino recorrido.

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La artista habló del momento que vive antes de regresar a los escenarios

En el mismo mensaje, Karol G aprovechó para hablar de la ilusión que siente por reencontrarse con su público.

La paisa aseguró que lleva varios meses preparando una nueva gira y que ya cuenta los días para volver a compartir con sus seguidores.

Según escribió, está convencida de que los próximos conciertos estarán llenos de felicidad, energía, orgullo y momentos inolvidables.

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También aprovechó para agradecer el respaldo que ha recibido durante todos estos años.

La cantante afirmó que nunca ha dado por sentado el cariño de las personas que la siguen y reiteró que su mayor compromiso continúa siendo ofrecer lo mejor en cada proyecto musical.

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"Hay lágrimas que llegan cuando entiendes que todo el esfuerzo ha valido la pena", dio a entender la artista en su reflexión.

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Su publicación recibió miles de reacciones

Como era de esperarse, la fotografía rápidamente acumuló miles de comentarios en redes sociales.

Muchos seguidores expresaron su alegría al saber que las lágrimas no estaban relacionadas con una mala noticia, sino con un momento de reflexión y gratitud.

Entre las reacciones también apareció un mensaje de su hermana, Verónica Giraldo, quien decidió dedicarle unas palabras de apoyo.

"Eres muy fuerte", escribió, demostrando el respaldo que le brindó en este momento tan especial.

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