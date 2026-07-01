Karol G hace inesperada confesión sobre una dolorosa ruptura amorosa: “Me bajé de ese avión”

Durante una reciente presentación en el marco del Lux Tour de la cantante española Rosalía, la artista colombiana Karol G sorprendió a los asistentes al compartir una revelación personal sobre el fin de una antigua relación sentimental que duró cuatro años.

En un espacio denominado el “confesionario”, una dinámica habitual en la gira de Rosalía, la "Bichota" relató las razones que la llevaron a tomar la decisión definitiva de terminar con su pareja de aquel entonces.

Puedes leer: Karol G envía fuerte y contundente mensaje a Abelardo de la Espriella: "No es un trofeo"



Ante la audiencia, Karol G explicó que, durante el tiempo que duró el noviazgo, su pareja mostraba un desinterés sistemático por celebrar fechas especiales, específicamente el cumpleaños de la cantante.



Según el relato de la cantante, esta situación no fue un evento aislado, sino una conducta que se repitió a lo largo de casi toda la relación.“Estuve en una relación donde a esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo. Lo más curioso era esperar la excusa para no estar en el cumpleaños”, afirmó.

La artista enfatizó que para ella es fundamental celebrar el día de nacimiento de un ser querido, comentando que: “Yo siento que es importante celebrar el cumpleaños de la persona que te encanta... es importante”.

¿Por qué decidió Karol G terminar su relación con esa pareja?

Publicidad

Karol G contó que el punto de quiebre llegó precisamente en el cuarto año de la relación, cuando ambos estaban a punto de realizar un viaje internacional para celebrar. Aunque ya había enfrentado varios desplantes, la cantante decidió darle una última oportunidad al vínculo. Sin embargo, poco antes del viaje comprendió que la situación era insostenible y decidió ponerle fin a la relación.

Puedes leer: De qué murió Waldo Urrego, actor de 'El Paseo', 'El Cartel de los Sapos' y más éxitos

Publicidad

La artista detalló que ya se encontraba en el aeropuerto con el equipaje listo para viajar hacia "otro lado del mundo". Mientras esperaba en la sala de abordaje, vivió un momento de reflexión que cambió por completo su decisión.

Fue entonces cuando entendió que no podía continuar con esa historia de amor. La frase con la que cerró su relato fue ovacionada por los presentes: "Bajé las maletas y me quedé. Me bajé de ese vuelo y del vuelo completo".

Rosalía, quien recibió a Karol G en su espacio, no ocultó su sorpresa ante la anécdota. La cantante española respaldó la decisión de su colega y calificó la actitud del exnovio como "imperdonable". Además, aseguró que ella no habría soportado permanecer cuatro años en una relación bajo esas circunstancias.

Como cierre del segmento, Rosalía recurrió a una expresión coloquial para referirse al comportamiento del exnovio: "Cuando alguien es un cabrón le dicen 'vaya perla', así que hoy vamos a celebrar que te deshiciste de esa perla". Si deseas ver el video haz click acá.

Aunque Karol G no reveló la identidad del hombre al que hizo referencia durante su relato, en redes sociales surgieron diversas especulaciones sobre quién podría ser. Sin embargo, la artista no confirmó que la historia correspondiera a alguna de sus relaciones sentimentales conocidas.

Publicidad