De qué murió Waldo Urrego, actor de 'El Paseo', 'El Cartel de los Sapos' y más éxitos

La muerte del actor colombiano Waldo Urrego sigue generando conmoción entre colegas, seguidores y amantes de la televisión nacional.

Con el paso de las horas comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre su fallecimiento y, aunque todavía se espera un pronunciamiento oficial de su familia sobre las causas exactas, diferentes versiones señalan que el artista habría sufrido un infarto fulminante.

Urrego falleció a los 80 años, cuando aún seguía vinculado a la actuación, la profesión que marcó toda su vida.

Su partida pone fin a una carrera de más de seis décadas en las que logró convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la televisión colombiana, especialmente por interpretar personajes de gran fuerza que quedaron en la memoria de varias generaciones.

Hasta ahora, la información que ha trascendido apunta a que el actor presentó un infarto fulminante. Sin embargo, por el momento esa versión está a la espera de confirmación oficial, mientras también se conocen los detalles relacionados con sus exequias.

Muere Waldo Urrego: quién fue el reconocido actor colombiano

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Una carrera de más de 60 años en la televisión colombiana

Hablar de Waldo Urrego es recordar una larga lista de producciones que marcaron la historia de la televisión nacional.

Aunque para muchos espectadores quedó asociado con personajes de carácter fuerte, el actor siempre manifestó que disfrutaba interpretar distintos tipos de papeles y que también sentía una especial afinidad por la comedia.

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Uno de los personajes que más reconocimiento le dio fue Cuéllar, en la recordada producción Amar y Vivir. Ese trabajo se convirtió en uno de los más importantes de toda su carrera y le permitió recibir reconocimientos como los premios India Catalina y Simón Bolívar.

Sin embargo, su trayectoria fue mucho más amplia. A lo largo de varias décadas apareció en producciones que hoy siguen siendo referentes para los televidentes colombianos.

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Entre las novelas y series más recordadas en las que participó se encuentran La mujer del presidente, donde interpretó al Capitán Hugo Escobar; Los cuervos, dando vida a Saiter Ladrilleros; Café con aroma de mujer, en la que interpretó a Francisco; La casa de las dos palmas; Cuando quiero llorar no lloro, conocida popularmente como Los Victorinos; y Lejos del nido, uno de sus primeros grandes papeles en televisión.

Su recorrido artístico también incluyó producciones como La vorágine, Crónicas de una generación trágica, La guerra de las rosas, Dios se lo pague, Hasta que la plata nos separe, Garzón vive, El robo del siglo y 1977.

En los últimos años, nuevas generaciones volvieron a verlo gracias a su participación en exitosas producciones como El Paseo y El Cartel de los Sapos, trabajos que permitieron que su nombre siguiera vigente dentro de la industria audiovisual colombiana.

Murió el actor colombiano Waldo Urrego

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De Bogotá a convertirse en uno de los actores más reconocidos

Waldo Urrego nació en Bogotá, aunque gran parte de su infancia y juventud transcurrió en Quibdó. También vivió en ciudades como Manizales, Chaparral y Puerto Berrío, experiencias que, según contaba, le permitieron conocer distintas regiones del país antes de dedicarse por completo a la actuación.

Su acercamiento al teatro ocurrió cuando regresó a la capital. Allí comenzó una formación artística que rápidamente llamó la atención de importantes figuras de la televisión colombiana.

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Con apenas 17 años hizo parte del teleteatro dirigido por Bernardo Romero, una oportunidad que le abrió las puertas de una generación de actores que posteriormente integró el histórico TPB. Desde entonces inició un camino que lo llevó a convertirse en uno de los intérpretes más constantes de la televisión nacional.

Durante toda su carrera demostró una gran versatilidad. Aunque muchos lo identificaban con personajes fuertes, él mismo reconocía que su trayectoria iba mucho más allá de esos papeles y que disfrutaba asumir nuevos retos en cada producción.