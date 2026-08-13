Movistar presenta fallas: usuarios reportan caída de señal en celulares y hogares

Movistar Colombia presenta fallas en sus servicios durante las últimas horas, según reportes de usuarios que han manifestado problemas tanto con la señal móvil como con los servicios para el hogar.

Las quejas comenzaron a aparecer en redes sociales, donde varios clientes aseguran que la conexión se encuentra intermitente y que presentan dificultades para utilizar normalmente los servicios de la compañía.

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Por ahora, Movistar Colombia no ha entregado un pronunciamiento público específico sobre una caída general de sus servicios. Sin embargo, una respuesta automática de la compañía en redes sociales hace referencia a inconvenientes relacionados con el servicio hogar.



¿Qué pasa con la señal de Movistar?

Los reportes de los usuarios apuntan a problemas tanto en celulares móviles como en conexiones para hogares. En algunos casos, la señal estaría funcionando de manera intermitente, mientras que otros clientes manifiestan dificultades para conectarse.

La situación ha generado preguntas entre los usuarios que buscan conocer si se trata de una falla general y cuánto tiempo podría tardar en normalizarse el servicio.

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En una respuesta automática publicada por la cuenta de Movistar Colombia en X dice: “Hola, entendemos la necesidad de resolver la falla de tu servicio hogar en un menor tiempo, ahora en nuestro canal de WhatsApp puedes solicitar asistencia técnica de forma fácil, rápida y segura”.

La empresa también indicó a sus usuarios que pueden solicitar asistencia técnica mediante su canal de WhatsApp.

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Hasta el momento, la información disponible no permite establecer el origen de la falla ni determinar cuánto tiempo permanecerá la intermitencia. Mientras tanto, los usuarios continúan reportando las dificultades y esperan información oficial de Movistar sobre la situación.