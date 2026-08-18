LINK para saber si eres beneficiario de Renta Ciudadana en agosto; paso a paso

El Departamento de Prosperidad Social (DPS), la entidad encargada de administrar y efectuar la entrega de estos recursos clave, ha confirmado la fecha en la que podrás disponer de tu dinero.

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A partir del viernes 21 de agosto, que corresponde al penúltimo viernes del octavo mes del año, se abre la ventana de reclamo para los beneficiarios del cuarto ciclo de Renta Ciudadana.



Pero no solo ellos están de suerte: este plazo también aplica para las personas que reciben la Compensación del IVA, un alivio financiero fundamental para los hogares más vulnerables.



¿Cuándo inician los pagos del ciclo 4 de Renta Ciudadana y Compensación del IVA?

Como te mencionaba, la fecha marcada en el calendario es el 21 de agosto de 2026. Según el cronograma oficial presentado por Prosperidad Social para los meses de julio y agosto, los participantes pueden conocer con anticipación estas fechas previstas para programar sus retiros de manera ordenada.

Es importante que estés atento a tu teléfono móvil. El DPS enviará un mensaje de texto a tu número de celular registrado para notificarte en el momento exacto en que ya puedas acercarte a los puntos autorizados para retirar el dinero de este cuarto ciclo.

Si prefieres no esperar el mensaje, siempre puedes verificar tu estado de forma manual. Para ello, debes ingresar a la página web oficial de Prosperidad Social, buscar la pestaña de ‘Programas’ y seleccionar ‘Renta ciudadana’.

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Una vez allí, haz clic en la opción ‘Consulte si su hogar es beneficiario’ y completa el formulario con tus datos personales para que el sistema te confirme si tienes un pago pendiente.

¿Cómo inscribir mi cuenta bancaria para recibir el pago de Renta Ciudadana por transferencia?

Una de las mejores formas de ahorrarte tiempo y evitar las molestas filas es bancarizarte. Los usuarios de los programas del DPS tienen la opción de inscribir su cuenta bancaria o billetera digital para recibir el dinero mediante transferencia directa, lo que garantiza una recepción mucho más segura de los incentivos.

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Si aún no has realizado este proceso, puedes hacerlo a través del Gestor de Información Financiera (GIF) siguiendo estos pasos:

Ingresa al portal web: Accede a la página del Gestor de Información Financiera de Prosperidad Social. Regístrate: Pulsa el botón ‘Regístrate aquí’ e ingresa tu tipo de documento, número y fecha de expedición. Acepta términos: Lee y acepta las condiciones de uso y el tratamiento de datos personales. Valida tu identidad: Completa el módulo de validación para asegurar que eres tú quien realiza el trámite. Inscribe tu producto: En la sección de ‘Producto Financiero’, haz clic en ‘Crear’. Allí deberás llenar el formulario con la información de tu cuenta o depósito financiero. Finaliza el proceso: Sigue las instrucciones en pantalla hasta que el sistema te confirme que la inscripción fue satisfactoria.

¿Qué pasa si no tienes una cuenta bancaria inscrita?

No te preocupes. Si no realizas este proceso en el GIF, podrás seguir reclamando tu subsidio bajo la modalidad de giro en los puntos autorizados de SuperGIROS y SuRed.

Recuerda que contar con un producto financiero digital te permitirá disponer de tu dinero de forma inmediata y sin desplazamientos innecesarios.