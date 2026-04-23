FOTOS: Revelan rostro del misterioso donante de la hija de Epa Colombia

La curiosidad en las redes sociales no tiene límites, y esta vez el foco está puesto sobre Daphne Samara, la pequeña hija de la reconocida creadora de contenido Epa Colombia.

Aunque la identidad legal del padre biológico se mantiene bajo estricta confidencialidad debido a los protocolos de la inseminación artificial, recientemente han comenzado a circular imágenes que le han dado la vuelta al mundo digital: se trata de fotografías del donante cuando era apenas un niño.

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Este tipo de material no es producto del azar; los centros de fertilidad internacionales suelen incluir fotos de la infancia de los donantes como parte del catálogo de información para que los futuros padres puedan darse una idea de los rasgos hereditarios.



En el caso de la empresaria de keratinas, estas capturas han encendido el debate y las dudas entre sus seguidores, quienes buscan desesperadamente encontrar parecidos con la pequeña Daphne.

Daneidy Barrera, nombre real de la influenciadora, no escatimó en detalles al elegir al candidato ideal. Según lo que ella misma ha revelado en sus plataformas, el proceso se llevó a cabo a través de un banco de esperma internacional para garantizar ciertas características específicas.

El hombre seleccionado destaca por un perfil físico muy particular: posee piel clara, cabello rubio y ojos de tonalidades claras.

Revelan rostro del misterioso donante de la hija de Epa Colombia Foto: Tomada de actualidadcol__

Pero no todo es apariencia. El centro de donación también proporcionó un desglose de su personalidad, describiéndolo como alguien "muy amigable y extrovertido".

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Según los informes médicos, el donante cuenta con fantásticas habilidades de comunicación y es una persona sumamente confiable, rasgos que terminaron de convencer a Epa Colombia y a su pareja, Karol Samantha, para avanzar con el procedimiento.

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¿Cuánto le costó a Epa Colombia quedar embarazada?

Uno de los puntos que más ha dejado con la boca abierta a la audiencia es la estratosférica cifra invertida en este sueño de ser madre. Mientras que un tratamiento de este tipo en Colombia puede oscilar entre los 50 y 100 millones de pesos, la factura final de Epa Colombia se elevó hasta los 190 millones de pesos.

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Este incremento no fue casualidad. La influenciadora decidió realizar gran parte del proceso fuera del país, buscando tener un control total sobre variables como el género del bebé.

El presupuesto final incluyó no solo el material biológico, sino también múltiples viajes internacionales, una serie de medicamentos hormonales especializados, estudios previos de alta complejidad y seguimientos médicos constantes.

Para financiar esta travesía hacia la maternidad, Epa Colombia aprovechó su gran alcance en plataformas digitales, cubriendo una parte significativa de los gastos mediante acuerdos publicitarios estratégicos.

A pesar de que actualmente Daneidy se encuentra atravesando una situación de estancia en prisión cumpliendo una condena, el interés por su vida familiar no ha disminuido ni un ápice.

El nacimiento de Daphne Samara marcó un antes y un después en la vida de la creadora de contenido, quien documentó cada etapa de su tratamiento médico antes de enfrentar su proceso judicial.

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