Este fue el regalo de Epa Colombia a su hija por su cumpleaños; lo envió desde la cárcel

Daneidy Barrera Rojas, también conocida como Epa Colombia, volvió a estar en boca de todos en redes sociales, esta vez debido al regalo que le dio a su hija, a pesar de encontrarse privada de la libertad, esto se conoció debido a un video que grabó la novia de la creadora de contenido.

Se conoció que el pasado 9 de abril de 2026, Daphne Samara celebró dos años de vida en medio de una realidad compleja para su familia. Debido a que Epa Colombia permanece recluida en la Escuela de Carabineros en Bogotá, su pareja, Karol Samantha, fue la encargada de organizar la sorpresa y documentar el momento para los internautas.

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Por medio de un video compartido a través de Instagram, se observa a Karol guiando a la pequeña hacia su habitación, pidiéndole que cierre sus ojos para recibir la sorpresa de su "Mamá Daneidy". Al abrirlos, la niña se encontró con una enorme casa de Barbies de varios pisos.



Situación que provocó que Daphne enviará un beso a la cámara tras ver su obsequio, lo que generó miles de reacciones positivas y mensajes de apoyo para la familia, debido al contexto en el que se encuentra Epa Colombia.

De igual forma, Karol Samantha describió como "sentimientos encontrados", la celebración del cumpleaños de su hija, debido a que según ella tiene sentimientos encontrados por la situación. "Dane y yo nos prometimos ser mucho más fuertes este año; nuestra mujer merece siempre estar feliz y tranquila. Anhelamos el día que podamos estar juntas".



¿Por qué fue capturada Epa Colombia?

Daneidy Barrera cumple una condena de cinco años y cuatro meses, esta sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia tras los hechos ocurridos durante el Paro Nacional de 2019, donde la creadora de contenido grabó un video destruyendo la infraestructura de una estación de TransMilenio con un martillo.

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Inicialmente ingresó a la Cárcel El Buen Pastor en enero de 2025, posteriormente fue trasladada a la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, donde se encuentra actualmente pagando su pena, pese a las polémicas que se ha visto envuelta la creadora de contenido, dado a los lujos que le fueron encontrandos en su momento.

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La publicación del regalo no solo destacó por la suntuosidad del juguete, sino por el evidente crecimiento de Daphne Samara. Seguidores de la influenciadora llenaron la publicación con comentarios como: "Bella niña, el deseo es que tu mamita salga pronto", "Qué inocencia" y "Dios te bendiga princesa".