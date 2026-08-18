Técnico del Mundial se desmayó durante pelea entre sus dos esposas y terminó en el hospital

El director técnico de la selección de fútbol de Egipto, Hossam Hassan, fue trasladado a un centro médico después de sufrir una descompensación en medio de un altercado protagonizado por sus dos esposas.

El incidente ocurrió en la costa norte de Egipto, específicamente en un café de un hotel frecuentado por familias de alto perfil.

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De acuerdo con reportes de la prensa local y medios internacionales, la confrontación involucró a Howaida Al-Gharabawi, primera esposa del entrenador y madre de sus cuatro hijos, y a Dan Adam, su segunda esposa desde 2015.



Lo que comenzó como una discusión verbal entre ambas mujeres escaló hasta convertirse en una confrontación física ante la mirada de varios testigos.

¿Qué se sabe de la pelea entre las esposas de Hossam Hassan?

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Testigos señalaron que la tensión aumentó progresivamente hasta que los insultos dieron paso a empujones, golpes y lanzamiento de objetos. A pesar de los intentos del personal del establecimiento y de otras personas por separarlas, el enfrentamiento se prolongó durante varios minutos.

En medio de la pelea, Hossam Hassan, de 60 años, sufrió un desmayo. Según versiones preliminares, el episodio habría estado relacionado con el estrés y la tensión provocados por la situación.

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El entrenador recibió atención médica inicialmente en el lugar y posteriormente fue trasladado a una clínica cercana para ser valorado.

La gravedad del altercado también llevó a la Policía a desplazarse hasta el hotel para restablecer el orden. Durante el procedimiento, ambas partes habrían presentado denuncias, el entorno de Al-Gharabawi señaló presuntas agresiones contra ella y sus hijas, mientras que los allegados de Dan Adam responsabilizaron a la otra familia por el inicio de la confrontación.

Sin embargo, tras la intervención de Ibrahim Hassan, hermano gemelo del técnico, la situación se calmó. Horas después, ambas mujeres habrían decidido retirar las denuncias, evitando que el caso continuara por la vía judicial.

Respecto al estado de salud de Hassan, los últimos reportes señalan que se encuentra estable y que el episodio no habría generado complicaciones de gravedad.

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Contexto deportivo de Hossam Hassan

El incidente ocurrió en un momento de alta exposición para Hassan, quien recientemente dirigió a la selección de Egipto en el Mundial 2026. Bajo su dirección, el conjunto africano alcanzó los octavos de final tras superar a Australia en una definición por penales.

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La participación de Egipto en el torneo terminó con una derrota 3-2 frente a Argentina, partido en el que Hassan expresó públicamente su desacuerdo con algunas decisiones arbitrales.

Hossam Hassan es considerado uno de los grandes referentes del fútbol egipcio por su trayectoria como delantero y su posterior carrera como entrenador. Las imágenes del altercado y del desmayo se difundieron rápidamente en redes sociales y generaron amplia repercusión en la prensa de su país.