Se revela la verdadera causa de muerte de Jorge Messi, el papá de Lionel Messi

La familia de Lionel Messi atraviesa un difícil momento tras el fallecimiento de Jorge Horacio Messi, padre del astro argentino, quien murió a los 68 años en un hospital de Rosario. Durante los últimos meses, la situación de salud del empresario había permanecido bajo reserva y, aunque se conocía que enfrentaba una enfermedad, sus familiares evitaron entregar detalles específicos sobre el padecimiento.

De acuerdo con la información suministrada, Jorge Messi permaneció bajo atención médica y recibió tratamientos especializados durante un periodo prolongado. Sin embargo, su estado presentó un deterioro progresivo que finalmente resultó irreversible.

El centro médico donde se encontraba internado confirmó la noticia mediante un comunicado: "Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento".

Messi y la situación de salud que preocupó a su familia

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Durante el Mundial que terminó en América del Norte, la familia Messi había informado que Jorge atravesaba una situación delicada de salud. En aquel momento, se explicó que permanecía bajo seguimiento médico y que evolucionaba favorablemente dentro del cuadro que presentaba.

La familia decidió mantener en reserva la información relacionada con su diagnóstico. Por esa razón, no se ha informado públicamente cuál era la enfermedad específica que enfrentaba Jorge Messi.

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Los reportes conocidos señalan que su fallecimiento se produjo como consecuencia de complicaciones relacionadas con ese padecimiento. Por lo tanto, pese a los titulares que hablan de una "verdadera causa" de muerte, los datos suministrados no identifican una enfermedad concreta ni ofrecen un diagnóstico médico específico.

En medio de aquella situación, Lionel Messi había reconocido que atravesaba un momento personal que iba más allá de las circunstancias deportivas. El capitán argentino llegó a mencionar que estaba afectado por una situación "que está fuera de lo futbolístico".

Según la información difundida, Messi se encontraba en Miami cuando recibió la noticia y posteriormente viajó a Rosario para acompañar a sus familiares.

Messi recuerda el papel fundamental de su padre en su carrera

Jorge Messi no fue únicamente el padre del futbolista argentino. Durante décadas desempeñó un papel determinante en el desarrollo profesional de Lionel, acompañándolo desde sus primeros pasos en el fútbol hasta su consolidación como una de las grandes figuras del deporte mundial.

Antes de dedicarse por completo a la carrera de su hijo, Jorge se formó como técnico químico y trabajó desde la década de los 80 en la empresa Acindar, donde llegó a ocupar el cargo de gerente. También tuvo pasado como futbolista en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys, club del que era reconocido hincha.

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Fue precisamente en Rosario donde comenzó a acompañar el proceso deportivo de Lionel. Posteriormente, en 2001, tomó una decisión determinante: trasladarse con su hijo a Barcelona para buscar una oportunidad que permitiera continuar con su desarrollo deportivo y atender el tratamiento de crecimiento que necesitaba.

La historia de aquel momento quedó asociada a la famosa servilleta en la que Carlos Rexach, entonces técnico de las divisiones inferiores del FC Barcelona, plasmó el compromiso inicial con Jorge Messi para incorporar a Lionel.

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Mientras otros integrantes de la familia permanecían en Rosario, Jorge se quedó junto a su hijo en España. Con el paso del tiempo, además de acompañarlo como padre, se convirtió en una figura clave en la administración de sus asuntos financieros, publicitarios, de marketing y relaciones públicas.

El propio Messi habló en diferentes oportunidades sobre la importancia de su padre. En una entrevista de 2022 afirmó: "Mi viejo me ayudó muchísimo. Es muy crítico conmigo. Eso hizo que siempre quiera superarme".

También recordó los sacrificios que Jorge realizó durante su infancia y adolescencia: "Mi viejo se levantaba a las 4 de la mañana y volvía a las 9 de la noche para cenar todos los días".

Messi recibe mensajes de apoyo tras la muerte de Jorge

La noticia provocó reacciones de diferentes instituciones vinculadas a la trayectoria de Lionel Messi. Newell's Old Boys, club del que Jorge era hincha, expresó su pesar por el fallecimiento y destacó su vínculo con la institución.

"Gracias por enseñarle a amar estos colores", manifestó el club rosarino en su mensaje.

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La Asociación del Fútbol Argentino también acompañó a la familia y recordó a Jorge como el padre de su capitán y emblema. Además, se informó que los partidos de la jornada del fútbol profesional argentino rendirían homenaje a su memoria.

El FC Barcelona, por su parte, lamentó la pérdida y reconoció el papel que tuvo Jorge al confiar en el club durante los primeros años de la trayectoria de Lionel.

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Entre los mensajes recibidos también estuvo el del tenista Rafael Nadal, quien se dirigió directamente al futbolista argentino: "Querido Leo, no puedo imaginar el dolor por el que debes estar pasando".

Hasta el momento, la información disponible establece que Jorge Messi murió a los 68 años después de enfrentar una enfermedad y complicaciones asociadas a su estado de salud. La familia, que durante todo este proceso mantuvo especial reserva, no ha revelado públicamente el diagnóstico específico.

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