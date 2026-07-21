Se hace viral lo que Cucurella le habría dicho a Messi tras taparse la boca en la final

Un curioso momento protagonizado por Marc Cucurella y Lionel Messi durante la final del Mundial 2026 se convirtió en uno de los temas más comentados por los aficionados.

El futbolista español se cubrió la boca mientras aparentemente hablaba con el astro argentino y el gesto no pasó desapercibido para las cámaras.

El episodio ocurrió durante el partido entre Argentina y España, disputado el pasado 19 de julio, encuentro que terminó con triunfo español por 1-0 gracias a un gol de Ferran Torres.

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Sin embargo, más allá del resultado que coronó a España como campeona del mundo, una particular escena entre Cucurella y Messi comenzó a circular con fuerza en las redes sociales.

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Las imágenes muestran al defensor español hablando con Messi mientras mantiene una de sus manos cerca de la boca. El gesto llamó inmediatamente la atención y provocó diferentes interpretaciones entre los seguidores del fútbol, especialmente por el contexto que se vivía en ese momento sobre el terreno de juego.

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¿Qué le dijo Cucurella a Messi? La lectura labial que se hizo viral

Ante la ausencia de un audio que permita conocer con certeza qué dijeron ambos jugadores, en redes sociales comenzó a circular una supuesta lectura labial de la conversación.

Según esta interpretación, el intercambio entre los dos futbolistas habría sido el siguiente:

Cucurella: "¿Todo bien?"

Messi: "¡Hey, se tapó la boca!"

Cucurella: "No, perdona, Leo."

Messi: "Él se tapó la boca."

Cucurella: "Le he hablado encima, esto no es serio."

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Messi: "Que se fije el VAR. Es foul ahí."

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Es importante señalar que esta conversación corresponde a una interpretación de lectura labial difundida en redes sociales y no a una grabación de audio confirmada. Por eso, las palabras atribuidas a los futbolistas deben tomarse como una versión que circula en internet y no como una transcripción oficial del diálogo.

El momento generó todavía más interés porque Messi habría interpretado el gesto de Cucurella como una situación que debía ser revisada por el equipo arbitral. El argentino habría pedido que el VAR prestara atención a lo ocurrido, aunque finalmente el futbolista español no fue expulsado.

¿Qué le dijo Cucurella a Messi? pic.twitter.com/LOW6oETHfk — Victoria Mart (@_Victoria_Mart) July 20, 2026

El gesto de Cucurella llamó la atención de los aficionados

La escena rápidamente comenzó a generar comentarios entre los seguidores de ambas selecciones. El hecho de que Cucurella se cubriera la boca mientras conversaba con Messi hizo que muchos quisieran conocer qué estaba ocurriendo entre los dos jugadores.

En las redes sociales aparecieron diferentes versiones sobre el intercambio, mientras que el video del momento empezó a compartirse nuevamente acompañado de la supuesta lectura labial.

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La situación también estuvo marcada por las reacciones que se produjeron durante el encuentro. La expulsión de Enzo Fernández al finalizar el partido se convirtió en otro de los episodios que provocaron comentarios entre los aficionados argentinos y españoles.