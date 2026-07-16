Lector de labios reveló el cruce entre Jude Bellingham y Messi: ¿qué se dijeron?

El intercambio de palabras entre Lionel Messi y Jude Bellingham durante la semifinal del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más comentadas del torneo.

Las cámaras captaron el momento en el que ambos futbolistas hablaron tras una jugada polémica y, desde entonces, comenzaron a surgir todo tipo de interpretaciones sobre lo que realmente ocurrió dentro del terreno de juego.

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Horas después del compromiso entre Argentina e Inglaterra, la historia tomó un nuevo rumbo. Además de las declaraciones del mediocampista inglés, una grabación analizada por un lector de labios permitió conocer cuál habría sido la conversación completa entre las dos figuras del partido.

Las imágenes rápidamente se hicieron virales en redes sociales y alimentaron el debate entre los aficionados, quienes querían saber si realmente había existido un fuerte enfrentamiento entre ambos capitanes dentro de la cancha.

¿Qué dijo Jude Bellingham sobre el cruce con Lionel Messi?

Después de la eliminación de Inglaterra, Jude Bellingham fue consultado por el episodio que protagonizó con Lionel Messi durante la semifinal disputada en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

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El futbolista británico descartó cualquier problema personal con el capitán argentino y explicó que todo ocurrió por una acción del partido.

"En realidad estábamos hablando de una falta, pero no fue nada grave en absoluto", aseguró.

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Bellingham también anticipó que las imágenes podían dar una impresión equivocada. "Estoy seguro de que cada quien hará lo suyo y le dará mucha importancia, pero no fue nada del otro mundo", comentó.

Según explicó, ambos discutían sobre una jugada específica. Él sostenía una interpretación de la acción y Messi respondía recordando otra falta ocurrida minutos antes.

Lector de labios reveló qué se dijeron Messi y Jude Bellingham

Lector de labios reveló la conversación entre Messi y Bellingham

Mientras las declaraciones de Bellingham seguían generando comentarios, una grabación permitió reconstruir el diálogo que sostuvieron ambos jugadores durante el compromiso.

Esto fue todo lo que se dijeron Lionel Messi y Jude Bellingham en la semifinal del Mundial 2026

De acuerdo con la interpretación realizada por un lector de labios, la conversación fue la siguiente:

Lionel Messi: "¿La mía no es falta?"

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Jude Bellingham: "¿Esa jugada? No, muy mal."

Lionel Messi: "Es la primera a favor nuestra. ¿Qué miras vos?"

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Jude Bellingham: "¿Tú qué falta ves? No es falta, no es falta. Lo golpea en la cabeza."

Lionel Messi: "¿Qué miras vos? Ah, bien, bien."

Las imágenes también muestran que, una vez terminó la conversación con Bellingham, Lionel Messi se acercó inmediatamente al árbitro para reclamar la acción que acababa de producirse.

La reconstrucción del diálogo coincide con la explicación que ofreció posteriormente el mediocampista inglés, quien insistió en que nunca existió un problema personal y que todo giró alrededor de una jugada puntual del encuentro.

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Bellingham también habló de Lionel Messi

Después de aclarar lo sucedido, Jude Bellingham aprovechó para expresar el respeto que siente por el capitán argentino.

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Pese a la eliminación de Inglaterra, el volante aseguró que enfrentarse a Messi fue una experiencia especial.

"Es un privilegio jugar contra él. Obviamente estoy en el equipo perdedor, duele mucho, pero es un privilegio jugar contra uno de los mejores", manifestó.

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Las declaraciones fueron destacadas por numerosos aficionados, quienes resaltaron el reconocimiento del futbolista inglés hacia una de las principales figuras del campeonato.