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Esta fue la reacción de Messi tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026

Las cámaras captaron la reacción de Lionel Messi una vez finalizó el encuentro entre Argentina e Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo.

El futbolista Lionel Messi celebrando la clasificación de Argentina con su clásico gesto mirando al cielo
Lionel Messi celebra con emoción la clasificación de la Selección de Argentina, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de @Argentina
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 15 de jul, 2026

En una jornada que quedará marcada en la historia del fútbol, la selección argentina aseguró su lugar en la final del Mundial 2026 tras derrotar 2-1 a Inglaterra en un partido cargado de emoción. Al término del encuentro, las cámaras captaron la emotiva reacción de Lionel Messi.

El encuentro, disputado este miércoles 15 de julio en Atlanta, Estados Unidos, selló el pase de la Albiceleste a una nueva definición mundialista bajo el liderazgo de Lionel Messi.

Puedes leer: Cuándo, a qué hora y dónde ver la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Durante gran parte del compromiso, Inglaterra logró imponer condiciones y estuvo cerca de convertirse en el segundo finalista del torneo. Sin embargo, Argentina reaccionó en el tramo final del partido. El empate llegó gracias a Enzo Fernández, quien marcó al minuto 86.

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Cuando todo parecía encaminado al tiempo suplementario, Lautaro Martínez anotó el gol de la victoria, desatando la euforia entre los hinchas argentinos presentes en el estadio. El triunfo también estuvo cargado de simbolismo por la histórica rivalidad entre ambas selecciones.

¿Cuál fue el gesto de Messi tras clasificarse a la final?

Tras el pitazo final, las cámaras captaron a Lionel Messi arrodillado sobre el césped, visiblemente emocionado por la clasificación. Segundos después, el capitán argentino fue rodeado por sus compañeros y el cuerpo técnico, quienes celebraron el triunfo con un emotivo abrazo colectivo.

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La clasificación representa un nuevo hito en la carrera del astro argentino, quien ahora tendrá la oportunidad de defender el título mundial en lo que muchos consideran podría ser su última Copa del Mundo, dado que el jugador tiene 39 años de edad.

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Después de los primeros festejos, los jugadores compartieron la celebración con los aficionados que colmaron las tribunas del estadio en Atlanta.

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Con este resultado, Argentina ya conoce a su rival para la gran final, España, que avanzó tras vencer a Francia en la otra semifinal. El duelo enfrentará al vigente campeón del mundo con una selección española que vuelve a disputar una final mundialista después de 16 años.

La final de la Copa del Mundo 2026 se disputará este domingo 19 de julio a las 2:00 pm. El partido decisivo tendrá como escenario el New York New Jersey Stadium, donde la selección argentina buscará conquistar nuevamente el trofeo más importante del fútbol mundial frente a España, quien buscará conseguir su segundo título después del obtenido en Sudafríca 2010.

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