Mhoni Vidente lanzó su predicción para final del Mundial; ya "vio" quién levantará la Copa

La expectativa por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España sigue creciendo y, como ocurre antes de los grandes eventos deportivos, también aparecen las predicciones de figuras reconocidas.

Una de las que más ha llamado la atención en las últimas horas fue la de Mhoni Vidente, quien aseguró cuál es la selección que, según su visión, terminará levantando la Copa del Mundo.

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La astróloga compartió su pronóstico después de que Argentina asegurara su clasificación al partido definitivo y recordó que previamente también había anticipado un resultado favorable para la Albiceleste en las semifinales.

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Ahora, con el duelo definitivo a la vista, la vidente cambió el foco hacia el rival europeo y explicó por qué considera que será el nuevo campeón del torneo.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre la final del Mundial 2026?

Antes del compromiso entre Argentina e Inglaterra, Mhoni aseguró que veía a la selección sudamericana avanzando a la gran final.

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El desarrollo del partido terminó alimentando las conversaciones en redes sociales, ya que el equipo dirigido por Lionel Scaloni consiguió remontar un encuentro que parecía complicarse en los minutos finales.

Argentina venció 2-1 a Inglaterra en un partido de alta intensidad.

Tras ese resultado, la astróloga volvió a pronunciarse y esta vez fue más allá al revelar cuál considera que será el desenlace del campeonato.

Durante sus declaraciones afirmó:

"A España lo veo levantando la Copa. España empieza a jugar muy tranquilamente y en esta justa deportiva ha sido como muy temeroso, pero en los últimos juegos lo veo superado totalmente".

Con esas palabras, Mhoni dejó claro que, desde su perspectiva, el conjunto español llegará con el impulso suficiente para imponerse en el encuentro más importante del torneo.

Cuándo y a qué hora juega Argentina vs España la final del Mundial 2026 /Foto: IA

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Argentina y España disputarán el título del Mundial 2026

La final enfrentará a dos selecciones que recorrieron caminos exigentes para llegar al último partido.

Argentina consiguió su clasificación luego de superar a Inglaterra en semifinales, mientras que España aseguró su lugar tras imponerse frente a Francia en un compromiso que confirmó el buen momento del equipo europeo.

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El enfrentamiento ha despertado enorme expectativa entre los aficionados al fútbol, ya que reunirá a dos de las selecciones más destacadas del campeonato y pondrá frente a frente a planteles que demostraron solidez durante toda la competencia.

Además del interés deportivo, las declaraciones de Mhoni Vidente se han convertido en tema de conversación en redes sociales, donde miles de usuarios debaten si su pronóstico volverá a cumplirse o si Argentina terminará imponiéndose para conquistar un nuevo título.