VIDEO | Entre lágrimas Messi se despide de los Mundiales tras final agónica ante España

El capitán de la Selección Argentina, a sus 39 años, lideró a su equipo a su segunda final mundialista consecutiva, y aunque el marcador terminó 1-0 a favor de España en la prórroga, su desempeño en este torneo fue, sencillamente, histórico.

A una edad en la que la mayoría de los futbolistas ya se encuentran retirados, tú pudiste ver a un Messi que se comportó físicamente como un adolescente.

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Durante las cinco semanas que duró la competición, el astro rosarino no solo mostró un control absoluto de sus emociones, sino que fue el eje central de un equipo que tuvo que remontar situaciones límite contra rivales como Egipto e Inglaterra.



A pesar de la tristeza y las lágrimas que lo enfocaron durante la premiación en Nueva Jersey, el balance de su carrera con la selección mayor es sumamente exitoso, habiendo conseguido cuatro títulos mayores: un Mundial (Qatar 2022), dos Copas América y una Finalissima.

Como bien señaló la AFA en su despedida, Messi dio la vida hasta el último segundo, dejando un vacío que será difícil de llenar para el fútbol argentino.

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¿Cuántos goles marcó Messi en el Mundial 2026 y cuáles son sus récords?

Si buscas entender la magnitud de lo que hizo el "10" en este torneo, los números hablan por sí solos. En los siete partidos disputados, Messi marcó un total de 8 goles y repartió 4 asistencias.

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Su debut fue fulminante con un hat trick frente a Argelia, seguido de un doblete ante Austria y un gol de tiro libre contra Jordania. También anotó frente a Cabo Verde y fue clave en la remontada contra Egipto con un gol y una asistencia para el Cuti Romero.

Pero su legado va mucho más allá de este último torneo. Al finalizar su participación en 2026, Messi dejó cifras que parecen inalcanzables:

Es el máximo anotador histórico de Argentina con 127 goles.

Es la persona que más veces ha vestido la camiseta albiceleste con 207 partidos.

Se convirtió en el argentino con más Mundiales disputados, sumando un total de seis ediciones.

Es el mayor asistidor en la historia de las Copas del Mundo con 12 asistencias y el segundo goleador histórico del torneo con 21 tantos.

Aunque no pudo llevarse la Bota de Oro en esta ocasión, su influencia en el juego fue comparada por expertos con la de Maradona en el 86, con la diferencia de que Diego tenía 25 años y Leo casi 40.

¿Lionel Messi jugará el Mundial 2030 con la Selección Argentina?

Esta es la pregunta que muchos aficionados se hacen tras ver su vigencia en el campo. Sin embargo, el propio Messi ha sido claro y contundente al respecto.

Cuando se le consultó sobre la posibilidad de estar presente en la cita de 2030, su respuesta fue: "No, no, eso sí que no".

Con estas palabras, el capitán descarta oficialmente volver a vestir la camiseta argentina en una Copa del Mundo, cerrando un ciclo que comenzó hace 21 años, en 2005.

