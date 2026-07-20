VIDEO: Momento en que técnico de Argentina rompe en llanto y abandona rueda de prensa

El fútbol tiene momentos que trascienden el resultado de un marcador, y lo ocurrido este domingo en el estadio MetLife de Nueva York es uno de ellos.

No se trata solo del 1-0 a favor de España que privó a la Selección Argentina del bicampeonato mundial; se trata del factor humano detrás del éxito.

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Lionel Scaloni, el hombre que reconstruyó a la Albiceleste, protagonizó una rueda de prensa que conmovió al mundo entero por su vulnerabilidad y por la incertidumbre que sembró sobre su continuidad.



Con 48 años y una trayectoria que lo ha llevado a la cima del deporte, Scaloni se mostró profundamente afectado. Ante las preguntas de los periodistas, su voz se quebró.

"Me duele el alma. Lo siento mucho", alcanzó a decir antes de abandonar la sala de prensa de forma prematura, incapaz de contener el llanto tras la segunda final mundialista consecutiva disputada por el grupo liderado por Lionel Messi.

¿Por qué puso Lionel Scaloni en duda su continuidad con la Selección Argentina?

Si te preguntas qué llevó al técnico a este estado de duda, la respuesta combina el agotamiento emocional y la exigencia del cargo.

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Scaloni fue claro al expresar que el puesto de seleccionador es un lugar "maravilloso" y "soñado", pero que requiere una energía que no está seguro de poder renovar tras el golpe ante España.

"Siento la necesidad de pensar, porque no sé si se puede hacer algo tan grande como esto", afirmó con sinceridad.

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A pesar de que la prensa argentina indicaba que existía un acuerdo de palabra con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) para extender su vínculo hasta 2030, el entrenador recordó que su contrato actual vence en diciembre.

Scaloni siente que, para seguir, es necesario "resetear" y volver a formar un grupo humano tan sólido como el actual, una tarea que hoy le parece difícil de repetir.

Es importante que recuerdes el camino que ha recorrido: Scaloni llegó como un interino sin experiencia profesional previa en 2018, bajo la apuesta de Claudio "Chiqui" Tapia.

Desde entonces, lideró un ciclo histórico que incluyó el tricampeonato mundial en Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, y la Finalissima 2022.

Haber llegado a la final del Mundial 2026 confirma su vigencia, pero el esfuerzo de mantener ese nivel parece haberle pasado factura.

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¿Quién es Elisa Montero, la esposa de Lionel Scaloni y su gran apoyo?

En momentos de tanta presión y exposición mediática, el círculo íntimo se vuelve fundamental.

Detrás del técnico que llevó a Argentina nuevamente a la cima está Elisa Montero, una mujer que ha optado por el perfil bajo y la discreción total. Ella ha sido su compañera desde los inicios de su carrera como futbolista, manteniéndose alejada de los focos y las redes sociales.

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La relación entre ambos ha sido el pilar sobre el cual Scaloni ha construido su estabilidad personal. Juntos tienen dos hijos, Ian y Noah, quienes son la prioridad del técnico en su búsqueda por equilibrar las responsabilidades profesionales con su rol de padre.

Elisa representa esa figura clave que, desde el anonimato mediático, ha sostenido al entrenador durante la presión de dirigir a una de las selecciones más exigentes del planeta.

Para Scaloni, el apoyo de su familia es lo que le permite transitar estas etapas de éxito y derrota con los pies en la tierra.

Ahora, mientras el mundo del fútbol espera una decisión definitiva sobre su futuro, el técnico se refugiará en su hogar para decidir si tiene la fuerza necesaria para afrontar un nuevo proceso hacia 2030 o si el ciclo de la "Scaloneta" ha llegado a su punto final.