Shakira y su contundente reacción a eliminación de Colombia del Mundial 2026

El camino de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su fin este 7 de julio, tras una dramática definición desde el punto penal frente a Suiza.

Tras la eliminación en los octavos de final, la cantante barranquillera Shakira fue una de las primeras figuras públicas en pronunciarse. La artista compartió un mensaje de apoyo a los dirigidos por Néstor Lorenzo que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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El encuentro, disputado en Vancouver, Canadá, estuvo marcado por la intensidad y la falta de eficacia de ambos equipos frente al arco. Después de un empate sin goles durante los 90 minutos reglamentarios y la prórroga, el clasificado a los cuartos de final tuvo que definirse desde los doce pasos.



Aunque el arquero Camilo Vargas fue una de las figuras de Colombia, el guardameta suizo Gregor Kobel terminó siendo determinante al atajar el cobro de Juan Camilo Hernández, mientras que Davinson Sánchez también falló su lanzamiento.

Con el 4-3 en la tanda de penaltis, la 'Tricolor' quedó eliminada del Mundial y Argentina pasó a ser el único representante sudamericano en los cuartos de final.

¿Cuál fue el mensaje de Shakira a la Selección Colombia?

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Horas después del encuentro, Shakira utilizó sus historias de Instagram para compartir una sentida reflexión sobre el desempeño de Colombia. La artista, quien actualmente se encuentra en Boston como parte de su gira de conciertos, publicó un mensaje sobre un fondo amarillo.

"Mi selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos. Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habríamos pasado a cuartos", afirmó.

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Las palabras de la cantante generaron miles de reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios las interpretaron como un reconocimiento al esfuerzo y compromiso del equipo, pese a la eliminación.

Uno de los momentos más emotivos de su publicación fue la mención que hizo a Luis Díaz. Las imágenes del delantero, visiblemente afectado y entre lágrimas tras la derrota, se convirtieron en una de las postales más representativas del sentimiento de los aficionados colombianos.

"Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra selección", mencionó la cantante barranquillera.

Finalmente, Shakira agradeció al equipo por representar al país con entrega y aseguró que, aunque el resultado no fue el esperado, los jugadores hicieron sentir orgullosos a millones de colombianos.

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"Aunque este resultado no está a la altura de nuestros sueños, quiero agradecerle con todo mi corazón a este equipo que nos ha hecho sentir tan orgullosos. Los amo", concluyó con su mensaje.

El mensaje de Shakira tras la eliminación de la Selección Colombia del Mundial Foto: imagen tomada de redes sociales