Inesperada confesión de Shakira a sus 49 años: "Yo no tenía que ser cantante"

Shakira sigue haciendo historia en la música a nivel mundial con llenando escenarios y millones de reproducciones en plataformas digitales. Sin embargo, la artista barranquillera sorprendió a sus seguidores al revelar que todavía tiene un sueño académico por cumplir.

A sus 49 años, la cantante confesó en el podcast 'Suite 305', conducido por Lele Pons, que desea estudiar una carrera universitaria. Durante este espacio en el que disfrutaba "pijamada de chicas" dio a conocer detalles de su vida personal fuera de los escenarios.

Puedes leer: Así reaccionó Shakira a la victoria de Colombia contra RD Congo; hay video



Cuando Lele Pons le preguntó sobre sus metas pendientes, la intérprete no dudó en señalar su fascinación por el área de la salud. Shakira manifestó abiertamente que le gustaría estudiar medicina, una profesión que siempre ha despertado su interés.



La barranquillera explicó que suele hablar sobre este tema con las personas de su entorno cercano de manera constante. Incluso bromeó asegurando que "yo tenía que ser médico, yo no tenía que ser cantante" debido a la gran pasión que siente por esta profesión.

En su hogar cuenta con una gran cantidad de medicamentos y productos relacionados con el cuidado médico profesional. Quienes la rodean aseguran que está pendiente de asuntos de salud y ofrece recomendaciones cuando alguien presenta algún malestar físico.

"Por lo general acierto porque tengo como un instinto", afirmó la artista entre risas durante la entrevista grabada. Ella suele "diagnosticar" a sus amigos y familiares, demostrando una faceta poco conocida por el público.

Este interés por servir a los demás se vincula directamente con el trabajo que realiza a través de su fundación. Aunque conquistó la industria musical, la medicina sigue siendo esa asignatura pendiente que le genera una gran curiosidad intelectual.

Publicidad

¿Por qué Shakira quiere estudiar medicina a sus 49 años?

La cantante siente un fuerte instinto por el área de la salud y el servicio a los demás en su vida cotidiana. Para ella, la medicina es una vocación que compite con su carrera artística, llegando a decir que su destino original era ser doctora y no intérprete.

Publicidad

Puedes leer: Así suena Dai Dai en español: la versión de Shakira que ya está dando de qué hablar

A pesar de su gran entusiasmo por aprender, Shakira tiene claro que su apretada agenda actual no le permite iniciar estos estudios. Por ahora, este proyecto académico pasará a un segundo plano mientras continúa cumpliendo con sus compromisos profesionales.

Actualmente, la barranquillera recorre el mundo con giras exitosas y presentaciones que logran el 'sold out' en pocas horas. Su tiempo libre lo dedica principalmente a sus hijos, de quienes asegura estar completamente enamorada en su proceso como madre actual.

Además de sus planes educativos, la artista mencionó en la charla que le gustaría colaborar musicalmente con Dua Lipa. También abordó cómo afrontó las diferentes etapas personales y sentimentales durante los últimos años de su vida profesional.