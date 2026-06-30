Esta sería la millonaria cifra que gana Westcol por cada uno de sus streams

WestCol es uno de los streamers más importantes de Colombia y Latinoamérica en la actualidad. En sus transmisiones en vivo se conectan cientos de personas interesadas en sus charlas o videojuegos. Te sorprenderá saber cuánto dinero genera el joven ahora.

Recientemente, el creador de contenido anunció la donación de un stream de diez horas para los damnificados por el terremoto en Venezuela. Esta acción solidaria despertó la curiosidad de sus seguidores sobre sus ingresos reales por cada hora de emisión.

Puedes leer: Rolando Ochoa le cobra en vivo a Silvestre Dangond; es una millonada



¿Cuánto dinero ganaría WestCol?

Según fuentes especializadas, WestCol podría estar ganando entre 3.000 y 4.000 dólares por cada hora de transmisión en la plataforma Kick. Esto equivale a unos 10 millones de pesos colombianos por cada hora de trabajo digital; una cifra que muy pocos logran imaginar.

Puedes leer: Esta fue la reacción de Blessd al embarazo de Karina García, ¿se arrepiente?

Publicidad

Si el creador de contenido decide transmitir durante diez horas seguidas, sus ganancias podrían ascender fácilmente a los 100 millones de pesos. Debes saber que los montos varían según los espectadores, la publicidad y las promociones vigentes cada semana de trabajo.

En el año 2025, el antioqueño reportó haber facturado más de mil millones de pesos en un solo mes gracias a su presencia en Kick. Estos ingresos no solo provienen de los videos en vivo, sino de diversos proyectos que aumentan su capital financiero total.

Publicidad

Además del streaming, el creador de contenido genera dividendos con sus canciones grabadas en la W Sound junto al productor Ovy On The Drums. Esta faceta musical le permite consolidar su marca personal y expandir sus fronteras económicas por toda la región actual.

Kick es la única plataforma donde el colombiano realiza sus contenidos en directo, consolidándose como un referente. Allí combina entretenimiento con causas sociales, como el envío de siete camiones con medicinas hacia Venezuela afectada.

WestCol qué carrera estudió y cuánto vale en la UNAD 2026. Foto: Instagram Westcol

Aunque la cifra exacta depende de muchos factores externos, la relevancia de WestCol en el mercado del entretenimiento digital es indiscutible. Sus seguidores admiran su gran capacidad para generar riqueza y su gran voluntad de ayudar a los demás.

Puedes leer: Primeras fotos del hijo de Blessd: reveló su nombre y compartió emotivo mensaje

El streamer también incursionó en otros escenarios mediáticos de gran impacto nacional e internacional en los últimos meses. Participó en eventos masivos y colaboraciones que fortalecieron su posicionamiento como el líder de opinión que conoces ahora.

Publicidad

Video que te puede interesar: Westcol le entregó un REGALO SORPRESA a GUSTAVO PETRO en el Palacio de Nariño: ¿Le gustó?