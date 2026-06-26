Luto en la música popular: murió querido cantante tras complicaciones de salud

El cantante de música popular Mauricio Uribe falleció tras complicaciones de salud. Su representante confirmó la noticia y recordó el legado que dejó con éxitos como Tranquila Reina, Correo de Voz y Confundido.

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La música popular colombiana recibió una noticia que enluta al género. Este viernes 26 de junio se confirmó el fallecimiento del cantante Mauricio Uribe, reconocido por interpretar canciones que durante años acompañaron a miles de seguidores en todo el país.

La información fue compartida por su mánager, Daniel Ruiz, a través de un comunicado publicado en las redes sociales del artista.

La noticia rápidamente comenzó a difundirse y generó mensajes de despedida por parte de fanáticos, colegas y personas que siguieron su carrera musical.

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"Con profundo dolor recibimos la noticia del fallecimiento de Julián Mauricio Uribe Restrepo, un gran artista que dejó una huella imborrable en la música popular colombiana", indicó Daniel Ruiz en el mensaje que fue compartido en las cuentas oficiales del cantante.

Mauricio Uribe logró abrirse un importante espacio dentro de la música popular gracias a una carrera construida durante varios años. Su voz se hizo conocida con canciones como Tranquila Reina, Correo de Voz y Confundido, producciones que siguen siendo recordadas por quienes disfrutan del género.

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Uno de los temas que marcó su trayectoria fue Tranquila Reina, una canción que alcanzó más de siete millones de reproducciones en YouTube y que se convirtió en el mayor éxito de su carrera artística.

Ese reconocimiento le permitió consolidar una comunidad de seguidores que hoy lamenta su partida.

¿Qué le pasó a Mauricio Uribe?

Mauricio Uribe falleció como consecuencia de complicaciones de salud relacionadas con la diabetes que padecía desde hacía varios años.

El reporte indicó que su condición se complicó después de una reciente intervención quirúrgica. A partir de ese momento, su estado presentó un deterioro que finalmente llevó a su fallecimiento, noticia que fue confirmada oficialmente por su equipo de trabajo.

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Mauricio Uribe nació en Yolombó, Antioquia, aunque buena parte de su crecimiento artístico se desarrolló en Norte de Santander.

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Antes de consolidarse como solista dentro de este género, también tuvo un recorrido por el vallenato. Incluso hizo parte del equipo del cantante Luis Mateus como corista, experiencia que fortaleció su formación musical y le permitió adquirir mayor experiencia sobre los escenarios.

Durante su trayectoria grabó más de 100 canciones, abordando historias de amor, desamor y despecho, elementos característicos del género. Ese amplio catálogo le permitió superar los 20 millones de reproducciones en las diferentes redes y servicios donde estaba disponible su música.

