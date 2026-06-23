Así suena Dai Dai en español: la versión de Shakira que ya está dando de qué hablar

Shakira volvió a convertirse en tendencia tras el lanzamiento de Dai Dai en español, una versión que rápidamente comenzó a llamar la atención de sus seguidores y de los amantes de la música latina.

La barranquillera presentó esta adaptación, que ya está generando miles de reacciones en redes sociales y despertó la curiosidad de quienes querían escuchar cómo sonaría la canción en su idioma.

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Desde las primeras horas de su publicación, el tema empezó a circular entre fanáticos de diferentes países, quienes destacaron la interpretación de la artista y la manera en que la canción adquiere una nueva esencia con su voz y estilo característico.

La expectativa alrededor de este estreno era alta. Durante los últimos días, muchos seguidores estuvieron atentos a cualquier novedad relacionada con el lanzamiento y finalmente pudieron escuchar la versión completa que ya está disponible para el público.

Así suena Dai Dai en español con la voz de Shakira

La llegada de Dai Dai en español representa una nueva apuesta musical para Shakira, quien una vez más demuestra su capacidad para conectar con audiencias de distintas generaciones.

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La artista colombiana logró adaptar la canción manteniendo la esencia original, pero incorporando elementos que la acercan aún más al público hispanohablante. El resultado es una versión que conserva la energía del tema mientras presenta una interpretación fresca y cercana.

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Los comentarios en redes sociales no tardaron en aparecer. Muchos usuarios resaltaron la naturalidad con la que Shakira asumió el reto de llevar la canción al español, mientras otros destacaron algunos fragmentos que rápidamente comenzaron a viralizarse.

Además de la interpretación, otro de los aspectos que ha llamado la atención es la producción del lanzamiento, que llegó acompañada de una gran expectativa entre quienes siguen cada paso de la cantante.

Letra completa de Dai Dai en español

Video oficial de Dai Dai en español