¿Qué pasa si Colombia pierde, gana o empata ante el Congo? Las cuentas de la Tricolor

La expectativa es máxima para los aficionados de la Tricolor. Tras un debut exitoso, la Selección Colombia se prepara para disputar su segundo partido en el Mundial 2026 frente a República Democrática del Congo.

Este encuentro es crucial para las aspiraciones del conjunto nacional, por lo que es necesario revisar los diferentes escenarios matemáticos según el resultado de hoy.

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Luego del contundente triunfo 3-1 frente a Uzbekistán en la primera jornada mundialista, Colombia llega con el ánimo a tope y tres puntos en el bolsillo. Un buen resultado hoy podría asegurar la clasificación anticipada o, por el contrario, complicar el panorama del grupo de cara a la última fecha.

¿Qué pasa si Colombia gana?

Si la Selección Colombia se queda con la victoria ante el Congo, sumará seis puntos en la tabla de posiciones. Este resultado garantizará matemáticamente, o dejará virtualmente sellada, su clasificación a la siguiente fase del torneo continental.

Con un triunfo, el equipo dependerá únicamente de sí mismo en la última jornada para asegurar el liderato del grupo. Esto le permitiría evitar a los rivales más fuertes en los octavos de final.

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Predicción Colombia vs República Democrática del Congo /Foto: IA

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¿Qué pasa si Colombia empata?

Un empate ante el conjunto africano dejaría a Colombia con cuatro puntos. Si bien no asegura la clasificación inmediata, mantiene a la Tricolor en una posición muy favorable para avanzar de ronda.

Bajo este panorama, el equipo llegará al último partido de la fase de grupos con la necesidad de sumar apenas un punto para avanzar sin depender de otros marcadores. La definición del líder de la zona se postergará hasta la fecha de cierre.

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¿Qué pasa si Colombia pierde?

Una derrota ante la República Democrática del Congo encendería las alarmas en el entorno de la Tricolor. Si Colombia pierde, se quedará estancada con tres puntos, permitiendo que el equipo africano la iguale o la supere en la tabla, dependiendo de la diferencia de goles.

Este resultado obligará a Colombia a buscar una victoria obligatoria en el último partido del grupo. Además, el equipo tendría que empezar a mirar el resultado del otro compromiso de la zona y la diferencia de gol general para no quedar eliminada de forma prematura.