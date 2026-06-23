La IA predijo el resultado de Colombia vs. RD Congo en el Mundial: este sería el marcador

La expectativa es total entre los aficionados de la Tricolor. Tras un debut exitoso, la Selección Colombia se prepara para disputar su segundo partido en el Mundial 2026 frente a República Democrática del Congo.

Este encuentro es determinante para las aspiraciones del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo, ya que una victoria los dejaría prácticamente clasificados a la siguiente fase del torneo continental.

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Luego del contundente triunfo 3-1 frente a Uzbekistán en la primera jornada mundialista, Colombia llega con el ánimo a tope. Para calmar las ansias de la hinchada, consultamos a herramientas avanzadas de inteligencia artificial para analizar las estadísticas de ambos equipos y descubrir cuál sería el resultado más probable del compromiso de hoy.

¿Qué predijo la Inteligencia Artificial para el partido de Colombia hoy?

Tras evaluar las métricas de rendimiento recientes, el historial de goles y las plantillas actuales, la IA determinó que la Selección Colombia es la gran favorita para llevarse los tres puntos.

El análisis destaca la alta generación de juego ofensivo que mostró el equipo sudamericano en su debut, un factor clave para romper el bloque defensivo africano.

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Por su parte, República Democrática del Congo es calificada como una selección sumamente física y peligrosa en las transiciones rápidas. Aunque los africanos tienen la capacidad de complicar el mediocampo colombiano, suelen dejar espacios considerables en la zona posterior al adelantar sus líneas.

Evaluando estos escenarios tácticos, la inteligencia artificial proyecta dos marcadores exactos como los más probables para el partido de hoy:



Colombia 2-0 República Democrática del Congo (Opción con mayor probabilidad estadística).

Colombia 2-1 República Democrática del Congo (Escenario en caso de un descuido defensivo).

Colombia vs. Uzbekistán: A qué hora juega y dónde ver EN VIVO /Foto: IA

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El modelo predictivo concluye que la Tricolor mantendrá la posesión del balón durante el 60% del juego, lo que anulará el poderío físico de los "Leopardos" del Congo.

Sin embargo, se emite una clara advertencia: el rival cuenta con individualidades capaces de aprovechar cualquier contraataque, por lo que la concentración defensiva de Colombia deberá ser impecable.

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Horario y dónde ver Colombia vs República Democrática del Congo en vivo

El esperado partido del Mundial 2026 se disputará hoy 23 de junio a las 9:00 p.m. (hora de Colombia). La transmisión oficial para todo el país estará a cargo de Caracol Televisión.

De igual manera, los fanáticos podrán seguir el partido online a través de la aplicación oficial y las plataformas digitales de Gol Caracol. La cobertura iniciará desde tempranas horas con el análisis previo de los expertos, datos en tiempo real y las alineaciones confirmadas de ambas escuadras.

Una nueva victoria consolidará el liderato del grupo y sellará el pase a octavos de final.

