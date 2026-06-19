Luto en la Selección Colombia: FCF confirma dolorosa noticia en plena Copa Mundial 2026

La Selección Colombia recibió una noticia que ha generado tristeza entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados en plena disputa de la Copa Mundial 2026.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó el fallecimiento de Óscar Lugo Ríos, abuelo del mediocampista Juan Camilo Portilla, uno de los convocados por Néstor Lorenzo para representar al país en la cita más importante del fútbol internacional.

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La información fue dada a conocer por la propia Federación a través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, donde expresó su solidaridad con el futbolista y con todos sus familiares en este difícil momento.

La noticia se conoció a pocos días de una nueva presentación de la Selección Colombia en el Mundial, un escenario en el que los jugadores intentan mantenerse concentrados en los desafíos deportivos mientras también enfrentan situaciones personales que pueden marcar profundamente sus vidas.

La Federación Colombiana de Fútbol manifestó su acompañamiento mediante un mensaje en el que destacó su cercanía con el jugador y con sus seres queridos.

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"La FCF expresa su más sentido pésame por la partida de Óscar Lugo Ríos, abuelo del jugador de la Selección Colombia Masculina de Mayores, Juan Camilo Portilla", indicó el organismo.

Murió el abuelo de Juan Camilo Portilla: Selección Colombia envió mensaje de apoyo DANIEL DUARTE/AFP

El respaldo de la Selección Colombia a Juan Camilo Portilla

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Juan Camilo Portilla se ha convertido en una de las piezas importantes dentro de las convocatorias recientes de Néstor Lorenzo. Gracias a sus actuaciones y regularidad, el volante ha logrado consolidarse como una alternativa valiosa dentro del grupo que afronta el torneo internacional.

Por esa razón, la noticia generó una reacción inmediata dentro del entorno de la Selección Colombia. Tanto compañeros como integrantes del cuerpo técnico han mostrado cercanía con el futbolista durante estas horas.

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Hasta el momento, no se han conocido declaraciones públicas de Portilla respecto al fallecimiento de su abuelo. Sin embargo, el respaldo institucional de la Federación deja en evidencia el acompañamiento que recibe en medio de esta situación familiar.

Mientras la Selección continúa enfocada en su participación mundialista, la atención también se ha centrado en el bienestar emocional del jugador, quien recibe múltiples muestras de afecto desde distintos sectores del fútbol colombiano.

La Federación concluyó su mensaje enviando un abrazo de solidaridad a la familia y a todos los allegados de Óscar Lugo Ríos, cuyo fallecimiento enluta al entorno de uno de los representantes de Colombia en la Copa Mundial 2026.

𝗟𝗮 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗲𝗹 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗢́𝘀𝗰𝗮𝗿 𝗟𝘂𝗴𝗼 𝗥𝗶́𝗼𝘀, 𝗮𝗯𝘂𝗲𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗖𝗮𝗺𝗶𝗹𝗼 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗶𝗹𝗹𝗮



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