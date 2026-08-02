Lina Tejeiro no se guardó nada y habló de su estado sentimental: “Prefiero alejarme”

Lina Tejeiro, reconocida por producciones como 'Nuevo rico, nuevo pobre', volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir detalles sobre su vida personal y sentimental.

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales, la actriz explicó por qué ha decidido mantenerse soltera durante los últimos años y reveló cuáles son los aspectos que considera "innegociables" en una relación.

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Durante la interacción en su cuenta de Instagram, uno de sus seguidores le preguntó qué cosas ya no estaba dispuesta a negociar en una pareja. Ante ello, Tejeiro fue contundente al asegurar que su paz mental es una prioridad.



"Yo puedo estar enamorada, tragada perdidamente, pero si siento que estoy perdiendo mi tranquilidad y mi paz mental en la relación, prefiero alejarme", expresó la actriz a sus seguidores.

Con estas palabras, explicó que ese ha sido uno de los principales motivos por los que sigue soltera durante los últimos años.

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¿Qué más comentó Lina Tejeiro sobre esta situación?

Otro de los aspectos que destacó fue la importancia que le da a su independencia. "Llevo muchos años soltera, y me encanta sentirme independiente, no me gusta estar como reportándome cada segundo", afirmó durante la dinámica con sus seguidores.

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Además, señaló que la dignidad, la confianza, la lealtad y la admiración son valores que considera fundamentales y que no está dispuesta a negociar en una relación sentimental.

Cabe recordar que, previamente, Lina Tejeiro reveló que asumirá la maternidad sin una pareja sentimental. Al ser consultada sobre si será madre soltera, la actriz respondió afirmativamente y explicó que, aunque actualmente no tiene una relación amorosa, cuenta con el respaldo incondicional de su familia y de las personas más cercanas para afrontar esta nueva etapa junto a su hijo, Gael.

"Sí, voy a ser mamá soltera, pero afortunadamente estoy rodeada de gente que me cuida y me quiere muchísimo", expresó la actriz, recordada por su participación en Padres e hijos.

Asimismo, aseguró que valora profundamente su privacidad y que procura proteger su espacio personal frente a la exposición pública que implica su carrera artística y su actividad en redes sociales.

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La trayectoria de Lina Tejeiro, que incluye su participación en producciones emblemáticas de la televisión colombiana y una sólida presencia en plataformas digitales, y viene manteniendo el interés de sus seguidores, quienes reaccionaron a sus declaraciones destacando la sinceridad con la que habló sobre su vida sentimental.

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