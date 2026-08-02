Posible manifestación de Yeison Jiménez sorprende durante una entrevista de Luis Alfonso

A más de seis meses del fallecimiento de Yeison Jiménez, continúan circulando en redes sociales versiones sobre supuestas manifestaciones del artista. La más reciente surgió durante una entrevista al cantante Luis Alfonso, en la que se registraron fallas técnicas que algunos de los presentes y varios usuarios calificaron como un posible fenómeno paranormal relacionado con el intérprete de 'Aventurero'.

La situación fue dada a conocer por el periodista y locutor de La Mega, Daniel Palacios, quien estuvo a cargo de la entrevista.

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A través de su cuenta de Instagram, el comunicador compartió un video en el que mostró lo ocurrido y describió la experiencia como "aterradora". Según su relato, el equipo de grabación comenzó a presentar fallas de audio justo cuando, en medio de la conversación, se mencionó el nombre de Yeison Jiménez.



¿Cómo habría sido la supuesta manifestación de Yeison Jiménez?

De acuerdo con Daniel Palacios, el momento que más llamó la atención ocurrió cuando le preguntó a Luis Alfonso si creía que Yeison Jiménez podía manifestarse durante los conciertos de homenaje que se le han realizado tras su fallecimiento.

Fue entonces cuando el micrófono empezó a presentar interrupciones, generando una grabación intermitente que dificultó escuchar con claridad la respuesta del artista.

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Pese a los inconvenientes técnicos, en el video se alcanza a escuchar a Luis Alfonso afirmar que siente que Yeison Jiménez se le manifiesta de distintas maneras. Además, aseguró que disfruta de esos momentos porque, según dijo, reflejan la fuerte personalidad que caracterizaba al cantante en vida.

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Si deseas ver el video de la posible manifestación de 'El Aventurero' haz click acá.

Yeison Jiménez: revelan su último audio a un productor y el pedido sobre “Mala de profesión” /Foto:

Contexto del fallecimiento de Yeison Jiménez

El episodio ocurre varios meses después de la muerte de Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero de 2026 tras un accidente aéreo ocurrido en el departamento de Boyacá, un hecho que conmocionó a la industria de la música popular y a sus seguidores.

Desde entonces, su familia y su equipo de trabajo vienen impulsando distintos homenajes para mantener vivo su legado. Uno de los más recientes fue el lanzamiento de 'Mala de Profesión', una canción que el artista dejó grabada antes de su muerte.

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El videoclip del tema también generó conversación en redes sociales debido al uso de inteligencia artificial para recrear la imagen del cantante. Al lanzamiento asistió su esposa, Sonia Restrepo, quien agradeció las constantes muestras de cariño que continúa recibiendo la familia.

La publicación de Daniel Palacios abrió un debate entre los internautas. En el mismo video, el periodista preguntó a sus seguidores si las fallas del micrófono obedecían a un problema técnico, a una simple coincidencia o si, por el contrario, creían que se trataba de una supuesta manifestación paranormal de Yeison Jiménez.

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