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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Hermana de Yeison Jiménez confiesa el problema que enfrenta su familia: “Ya basta”

Hermana de Yeison Jiménez confiesa el problema que enfrenta su familia: “Ya basta”

Lina Jiménez rompió el silencio sobre cómo algunas personas estarían aprovechando la muerte del cantante para obtener beneficios.

El cantante de música popular Yeison Jiménez junto a su hermana en una celebración familiar
La hermana del cantante Yeison Jiménez rompió el silencio sobre la problemática que atraviesa su entorno familiar
Foto: imagen tomada de @linajimenez.g
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 29 de jul, 2026

A más de seis meses de la muerte de 'El Aventurero', Lina Jiménez, hermana del fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez, denunció públicamente una serie de situaciones que, según ella, afectan el legado y la memoria del artista.

En una entrevista concedida al programa de entretenimiento La Red, de Caracol Televisión, Lina aseguró que la familia viene enfrentando problemas relacionados con la difusión de información falsa, intentos de estafa a los seguidores y el uso comercial no autorizado de la imagen del intérprete.

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De acuerdo con sus declaraciones, los familiares identificaron perfiles en redes sociales que buscan obtener beneficios personales utilizando el nombre del cantante, reconocido por éxitos como "Mala de profesión".

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En ese sentido, afirmó que surgieron páginas e influenciadores que difunden versiones falsas para aumentar su visibilidad y generar interacciones. Al respecto, afirmó que "salen cosas que uno (no entiende)... los que tienen páginas y uno que otro influenciador, como por hacerse publicidad, dicen unas barbaridades". 

Lina también aseguró que dejó de intentar desmentir ese tipo de publicaciones, pues considera que hacerlo solo prolonga la situación. "Yo me cansé ya de estarles comentando: oye, esto no es así, yo ya los dejo".

Según explicó, la decisión busca proteger la tranquilidad de la familia mientras atraviesa el proceso de duelo.

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Además, denunció que algunas personas aseguran haber tenido una relación cercana con el cantante y utilizan fotografías antiguas para respaldar esas afirmaciones, comportamiento que calificó como oportunista.

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¿Qué más explicó la hermana de Yeison Jiménez?

Por otro lado, Lina Jiménez denunció la venta de productos, especialmente gorras, que utilizan la imagen de Yeison Jiménez sin autorización de la familia. Según explicó, esta situación también ha derivado en problemas de seguridad digital.

La hermana del artista aseguró que, cada vez que publican información sobre productos oficiales o contenidos relacionados con el cantante, las cuentas de la familia son blanco de intentos de hackeo. Asimismo, indicó que varios seguidores les han reportado estafas tras comprar artículos en páginas no oficiales.

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Ante esta situación, el equipo jurídico de la familia inició acciones legales para frenar el uso no autorizado del nombre y la imagen del artista. Entre las medidas adoptadas está el envío de requerimientos formales a quienes comercializan mercancía sin autorización.

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Sobre este tema, Lina Jiménez comentó. "A todas las personas que están vendiendo las gorras se les envía una carta porque eso no se puede hacer, ya que el derecho de imagen lo tiene la familia".

Finalmente, señaló que, aunque al principio estas situaciones les afectaban emocionalmente, ahora prefieren dejar el manejo de estos casos en manos de sus abogados para evitar nuevas polémicas públicas.

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