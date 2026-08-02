Sale a la luz posible disputa en la familia de Omar Geles por legado del artista

La memoria artística de Omar Geles, el reconocido cantautor y Rey Vallenato fallecido en mayo de 2024, volvió a ser tema de conversación tras conocerse versiones sobre una posible serie biográfica inspirada en su vida.

El interés de canales de televisión y plataformas de streaming por llevar a la pantalla la historia del cofundador de Los Diablitos ha dado paso a reportes sobre presuntas diferencias entre sus herederos por la administración de su legado, incluidos sus derechos de imagen y patrimonio musical.

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Aunque hasta el momento ninguna productora o plataforma ha confirmado oficialmente la realización de una bioserie, las especulaciones han tomado fuerza en medios especializados y redes sociales.



Según el portal Casa del Vallenato, el actor y cantante Álex Martínez, recordado por interpretar a Kaleth Morales en el cine, habría realizado una audición para asumir el papel protagónico. Esta versión reavivó el debate sobre quién tendría la facultad legal para autorizar el uso comercial de la historia del artista.

¿Cuál es la supuesta disputa en la familia de Omar Geles?

La controversia aumentó luego de que el portal BlogVallenato informara que Hilda Geles, madre del compositor, y Naiduth Geles, su hermana, habrían firmado una supuesta cesión de derechos relacionada con el legado del músico.

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De acuerdo con esa versión, el acuerdo dejaría por fuera a Maren García, viuda del artista, y a sus hijos menores de edad.

Sin embargo, Juan Manuel Geles, hermano del compositor, desmintió públicamente esa información y aseguró a través de redes sociales que se trata de un rumor "totalmente falso". Además, afirmó que "los derechos sobre cualquier obra sobre la vida de Omar son totalmente de sus únicos herederos: su esposa y sus hijos exclusivamente".

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Por otro lado, una publicación de Stephani Geles, una de las hijas del artista, fue interpretada por algunos usuarios y medios como una posible referencia a la polémica. En su mensaje escribió: "Tomar decisiones sobre propiedades que no te pertenecen o actuar sin consultar a quienes sí tienen derecho jamás será lo correcto".

Desde el punto de vista jurídico, la legislación nacional establece que los derechos patrimoniales de un creador fallecido se distribuyen entre sus herederos conforme a las normas de sucesión.

En consecuencia, cualquier proyecto que implique el uso de la imagen de Omar Antonio Geles Suárez o la explotación comercial de su catálogo, integrado por más de 1.000 composiciones, requeriría la autorización de quienes ostenten legalmente esos derechos.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de una demanda o de un proceso judicial relacionado con este asunto.

Cabe recordar que, tras el fallecimiento del compositor, sus herederos ya habían advertido mediante comunicados que cualquier explotación comercial de su obra debía contar con una autorización previa y por escrito. Su legado incluye éxitos como 'Los caminos de la vida' y 'Tarde lo conocí'.