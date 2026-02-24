Viuda de Omar Geles da a conocer estafas a nombre del artista: “Han ido muy lejos”

A dos años del fallecimiento del cantautor Omar Geles, su ciudad, Maren García, denunció públicamente que algunos delincuentes siguen usando el nombre del artista y la imagen de él, con el fin de hacer estafas digitales. Por lo cual, en una entrevista con La Red explicó cómo operan estos delincuentes aprovechandose del legado que construyó su esposo.

Inicialmente, Maren explicó que esta situación se viene presentando a tal medida que muchos amigos y conocidos, al punto que decidió tomar acciones por esta situación. “Ya han ido muy lejos, usaron páginas y me pidieron ayuda... dijimos vamos a ponerle fin a esto porque no está bien lo que están haciendo.”

La viuda de Omar Geles explicó que con el paso del tiempo los delincuentes vienen perfeccionando este modus operandi. De acuerdo con lo comentado en la entrevista explicó que se crearon páginas web, perfiles en redes sociales y mucho más que simulan pertenecer o estar ligados al artista.



¿Cómo es el modus operandi de las estafas a nombre de Omar Geles?

A lo largo de la entrevista Maren García comentó que en dichas páginas o perfiles se publica información engañosa sobre herencias millonarias o beneficios que no existen, solo con el fin de que las personas hagan clic en los enlaces fraudulentos.

“Ya era muy vergonzoso porque ya estaban usando sus redes. De hecho creo que no sé si clonaron, no sé si fue así y por ese medio empezaron a difundir la información de que Omar dejó no sé cuánto dinero... o sea una un mundo de mentira y que mucha gente lo creía”, se refirió en su intervención.

Por otro lado, comentó que primero los delincuentes crean perfiles falsos o clonan cuentas en redes con el nombre del cantante. Luego publican mensajes llamativos sobre supuestos fondos, donaciones o herencias relacionadas con el artista, con el fin de que estos redirigen a las personas a páginas para captar datos personales y financieros.

García insistió que estas páginas y solicitudes no tienen ninguna relación con ella ni con sus hijos y reiteró que jamás pediría dinero por mensajes privados o campañas virtuales y finalmente explicó que se guiará con sus abogados para que las autoridades investiguen la creación de estos perfiles para frenar la circulación de este contenido.