Hijo de Omar Geles reveló cómo es su relación con Maren García; ¿no se hablan?

Al cumplirse un año del fallecimiento del reconocido cantautor vallenato Omar Geles, su hijo Daniel David Geles habló sobre su vida personal y profesional, aclarando los rumores que han circulado sobre su relación con Maren García, viuda del artista, y con sus hermanos.

Daniel, de 21 años, ha seguido los pasos de su padre en la música. Desde muy pequeño mostró inclinación por el arte: aprendió a tocar el acordeón a los tres años y comenzó a componer a los once.

Actualmente trabaja en su propia carrera como cantante, compositor y acordeonero, con el firme propósito de mantener vivo el legado musical que dejó su padre, quien fue autor de éxitos como Los caminos de la vida, Cuatro rosas y El amor más grande del planeta.

En entrevista con Infobae, el joven artista se refirió a los comentarios que han surgido en redes sociales sobre un presunto distanciamiento con Maren García, quien actualmente lidera el grupo La Gente de Omar Geles.

¿Daniel Geles y Maren García no se hablan?

Al respecto, Daniel fue enfático: “Tenemos muy buena relación. Ella es la madre de mis hermanitos y siempre le voy a guardar respeto. Fue la última esposa de mi papá, y eso merece consideración”.

Asimismo, explicó por qué decidió no formar parte del grupo musical que homenajea a su padre. Según contó, fue una elección que hizo en vida junto a Omar Geles, quien lo animó a forjar su propio camino en la industria musical.

El hijo de Omar Geles, Daniel Geles, reveló detalles de la relación con su padre /Foto: La Kalle y redes sociales

“Él siempre me dijo que debía hacer mi propio nombre y carrera. Estoy seguro de que esa era su voluntad y es lo que estoy haciendo con mucho compromiso y amor”, afirmó.

Lejos de cualquier conflicto familiar, Daniel también habló con cariño sobre sus hermanos. Dijo quela relación entre ellos es fuerte, armoniosa y que siempre han estado unidos, incluso antes de la muerte del artista.

“Compartimos mucho y eso no ha cambiado. Yo quiero lo mejor para ellos y, si deciden seguir en la música, los apoyaré con todo lo que esté a mi alcance”.

Para Daniel, la música no ha sido solo un proyecto profesional, sino una forma de mantener vivo el vínculo con su padre. “Siento que cantar, viajar, tener mi grupo y mis canciones me conecta con él. Es una manera de sentirlo cerca, y eso me motiva a seguir dando lo mejor de mí”, concluyó.

