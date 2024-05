Estos son los herederos de Omar Geles; 7 hijos en total

El mundo del vallenato está de luto por la inesperadapérdida del compositor, acordeonero y cantante Omar Geles. La noche del 21 de mayo, Geles fue ingresado en la clínica Erasmo de Valledupar, donde falleció a los 57 años.

Su partida deja un vacío en la música vallenata, pero su legado continúa a través de sus siete hijos, quienes podrían seguir sus pasos en este género musical.

Omar Geles no solo se destacó por su talento y trayectoria en la música, sino también por su numerosa y amorosa familia. A lo largo de su vida, Geles tuvo siete hijos, con quienes compartió momentos especiales y a quienes brindó su apoyo y orientación.

Sus hijos representan el legado vivo del artista, y algunos de ellos ya han mostrado interés en continuar la tradición musical familiar.

Estos son los siete hijos del maestro Omar Geles:



Daniel Geles. Stephanie Geles. José Jorge Geles. José Juan Geles. José Mario Geles. Isabella Geles. Omar Yesid Geles.

Cada uno de ellos lleva en su sangre el talento y la pasión que caracterizaban a su padre. Aunque Geles no vivía con todos sus hijos, siempre se esforzó por estar presente en sus vidas.

En una entrevista con La Red en 2023, Omar Geles se dirigió a sus hijos mayores con quienes no vivía, pidiéndoles perdón por cualquier ausencia que hubieran sentido.

"Aunque no me lo hayan dicho, yo sé que han tenido que haberlo sentido y bueno, gracias a Dios aman a sus hermanitos pequeñitos y somos una familia unida y yo les pido de corazón que todo lo malo que han visto en mí lo desechen y se apropien de las cosas buenas que han podido ver en mí, que me perdonen porque voy a hacer todo lo que tenga que hacer para remediar esos vacíos que pude haberme dejado", expresó en la entrevista.

La última pareja sentimental de Omar Geles fue Maren García, con quien se casó en 2021. Juntos tuvieron tres hijos: José Juan, José Mario e Isabella.

Una de las publicaciones de Maren, fue deseándole un feliz cumpleaños a Geles por medio de sus redes sociales, acompañada de un mensaje lleno de amor: “Me siento tan orgullosa de ti, Amor de mi vida, de lo apasionado que eres en TODO, eres el trabajador más incansable que conozco, eres el mejor esposo, eres el mejor papá del planeta, eres el mejor hijo del mundo, eres el mejor el hermano que alguien pueda tener, eres ese amigo que se atesora para jamás perderlo,

Que afortunada soy de tenerte conmigo. Me haces completamente feliz ERES MI OTRA MITAD, TE AMOOOOOOO".

