Así fue el triste momento en que sacan cuerpo de Omar Geles de la clínica

En un video que ha conmovido a miles de seguidores, quedó registrada la salida del cuerpo de Omar Geles de la Clínica Erasmo de Valledupar, tras su fallecimiento debido a un paro cardiorrespiratorio.

Las imágenes muestran a una multitud de fanáticos, desesperados y profundamente tristes por la partida del maestro del vallenato. Al momento de salir el féretro con el cuerpo del artista, muchos seguidores se abalanzaron sobre el carro fúnebre, evidenciando el impacto que generó su muerte a los 57 años de edad.

En la publicación compartida en redes sociales, se pueden escuchar los gritos eufóricos de las personas que esperaban la salida del cantante. Los comentarios reflejan la consternación de la comunidad vallenata y del público en general. Algunos de los mensajes más destacados fueron:

"La vida es un ratico, debemos buscar el galardón de la vida eterna, en el camino de nuestro Salvador JESUCRISTO", "Sería más hermoso un minuto de silencio. Respeto para esa madre que hoy perdió el fruto de su vientre, respeto para esos hijos que hoy perdieron a su héroe, respeto para esos hermanos y para esa esposa.", "¡Quien lo iba a imaginar, hace unos días en el estadio El Campín feliz de la vida y hoy en una caja de madera! Que Dios lo reciba en su reino y le conceda vida eterna." y "Dios mío que dolor, fue grande en nuestro folclor", estos mensajes dejan ver varios puntos de vista respecto a la despedida del gran cantante vallenato.

El cantante es recordado por su música vallenata, su labor como compositor y músico, y su amor por el acordeón. Omar Geles, reconocido por su destacada trayectoria en la agrupación Los Diablitos, deja un vacío en el mundo de la música vallenata al fallecer el martes 21 de mayo, dejando a muchos con preguntas sobre su muerte.

Geles, quien junto a Miguel Morales marcó una época en la música vallenata, falleció en la Clínica Erasmo de Valledupar tras sufrir un problema cardíaco mientras se ejercitaba.

Según el comunicado oficial emitido por la institución, Geles sufrió un síncope repentino mientras disfrutaba de una partida de tenis, dejando consternados a sus seres queridos y seguidores.

"Con profunda tristeza, informamos del fallecimiento de Omar Antonio Geles Suárez, un ícono del vallenato, quien llegó a nuestras instalaciones sin signos vitales después de sufrir un síncope mientras practicaba tenis", expresó la Clínica Erasmo en su comunicado.

A pesar de los esfuerzos médicos por reanimarlo, lamentablemente no fue posible salvar la vida del artista, quien dedicó casi cuatro décadas a enriquecer el folclore vallenato con su inigualable talento. Canciones como 'Los caminos de la vida', 'No te vayas', 'La falla fue tuya' y 'Me gusta, me gusta', entre otras, son testigos del legado musical que deja tras de sí.

