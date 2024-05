Se conocen verdaderas causas de muerte de Omar Geles

El mundo de la música vallenata se vistió de luto en la noche del martes 21 de mayo, con la impactante noticia del fallecimientode uno de sus pilares más destacados. Omar Antonio Geles, de 57 años, reconocido como una leyenda del vallenato, dejó un gran vacío en el mundo de la música al partir de este mundo.

La trágica noticia llegó desde la Clínica Erasmo de Valledupar, donde se confirmó el deceso del talentoso cantautor, acordeonero, productor y Rey Vallenato 1989, Omar Geles Suárez. Según el comunicado oficial emitido por la institución, Geles sufrió un síncope repentino mientras disfrutaba de una partida de tenis, dejando consternados a sus seres queridos y seguidores.

"Con profunda tristeza, informamos del fallecimiento de Omar Antonio Geles Suárez, un ícono del vallenato, quien llegó a nuestras instalaciones sin signos vitales después de sufrir un síncope mientras practicaba tenis", expresó la Clínica Erasmo en su comunicado.

A pesar de los esfuerzos médicos por reanimarlo, lamentablemente no fue posible salvarle la vida al artista, quien dedicó casi cuatro décadas a enriquecer el folclore vallenato con su inigualable talento. Canciones como 'Los caminos de la vida', 'No te vayas', 'La falla fue tuya' y 'Me gusta, me gusta', entre otras, son testigos del legado musical que deja tras de sí.

Comunicado de la clínica Erasmo de Valledupar sobre la muerte de Omar Geles /Foto: Clínica Erasmo Valledupar

El síncope, una condición definida por la Sociedad Española de Medicina Interna como una pérdida repentina y temporal de la conciencia y el tono postural, otros portales revelan que la falta súbita de suministro de sangre al cerebro puede dar lugar a desmayo o incluso la muerte como en el caso del cantante vallenato. La noticia dejó consternada a la comunidad artística y a sus admiradores.

Velación del cuerpo de Omar Geles

El cuerpo de Geles fue trasladado a la Funeraria del Valle, mientras que sus seguidores esperan con dolor los detalles sobre su velación y exequias.

Información preliminar de allegados permitió conocer que posiblemente sea en la tarima Francisco El Hombre de la plaza Alfonso López de Valledupar, donde en 1989, se coronó Rey Vallenato, Omar Geles será velado rodeado de homenajes para despedirlo hacia su última morada.

Tras la trágica pérdida, amigos, colegas y seguidores han expresado sus condolencias a la familia de Geles, uniéndose en el dolor por la partida de este gran exponente del vallenato. En la ciudad de Valledupar, se han organizado caravanas espontáneas en honor al legado musical del artista, donde se han interpretado sus más grandes éxitos, recordando así su invaluable contribución al género vallenato.