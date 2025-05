Gregorio Pernía rompe en llanto en plena entrevista tras videollamada con su hija

Gregorio Pernía, reconocido por su icónico papel del "Titi" en Sin senos no hay paraíso, mostró su faceta más vulnerable durante una entrevista en vivo para Tardes Famosas de La Kalle 96.9 F.M. cuando se reencontró, aunque fuera virtualmente, con su hija Luna.

El actor, visiblemente conmovido,no pudo contener las lágrimas al hablar de la relación con su primogénita, quien actualmente reside en Miami, Estados Unidos.

“Yo sabía que estaba cerca porque estaba en Bogotá, pero ahora estamos muy lejos, entonces se siente muy diferente”, confesó Pernía. La conversación giró rápidamente hacia la figura de Luna, de 18 años, a quien describió con ternura como su “bebé hermoso” y “mi Lunita”.

El actor explicó lo duro que ha sido el proceso de desprenderse de ella. “Duré llorando más de 20 días, más que la mamá”, admitió entre sollozos. “Cuando vemos la habitación desocupada, eso le parte a uno el corazón”.

Durante la charla, compartió que Luna se está abriendo camino por cuenta propia en Estados Unidos. Estudia actuación, crea contenido digital, colabora con marcas y trabaja en un restaurante.

“Es una niña muy emprendedora y verraca. Yo creo que sacó mucho de mi personalidad”, comentó con orgullo.

Publicidad

Gregorio, quien reconoció haber sido un padre sobreprotector y controlador, relató con humor y emoción los consejos que le daba a su hija antes de su partida. Desde advertencias sobre los peligros del alcohol y las malas compañías, hasta recomendaciones para no subirse a vehículos con personas bajo efecto del licor. “Uno de papá siempre quiere protegerlas”, señaló.

Gregorio Pernía, actor colombiano Foto: Instagram de Gregorio Pernía

Publicidad

Gregorio Pernía mantuvo una conmovedora charla con su hija en videollamada

El momento más emotivo ocurrió cuando Luna apareció por videollamada en medio de la entrevista. “Hola, mi amor. ¿Dónde andas?”, dijo Pernía al verla en la pantalla, con una expresión de sorpresa y alegría que rápidamente dio paso a las lágrimas.

Luna, al otro lado de la cámara, también abrió su corazón: “Extraño mucho a mi papá, a mis papás, mi casa. Así como él siente que algo se fue, yo siento que algo se quedó allá”. Contó que, aunque no vivían bajo el mismo techo en Bogotá, la cercanía les daba tranquilidad. “Ahora se siente muy diferente”, agregó.

Recordó con nostalgia los momentos en que se acurrucaba en la cama de sus padres durante las madrugadas: “Me arrunchaba y me podía quedar ahí horas dormida. Siempre me quedaba profunda a los cinco minutos, no sé por qué, porque en mi cama no me pasa”.

La joven también compartió las reacciones de quienes la reconocen en su trabajo actual. “Me dicen: ‘¿tú no eres Luna, la hija del Titi?’ A veces digo que sí, otras veces digo que soy la hermana, que me parezco mucho”, comentó entre risas.

A pesar de la distancia y los desafíos, tanto Gregorio como Luna coincidieron en algo fundamental: el amor incondicional que los une sigue intacto. “Vamos a volver a estar todos juntos, en el mismo país”, dijo ella con esperanza.

El actor concluyó la emotiva conversación con una mezcla de humor y cariño: “Acuérdate que eres la niña de la casa, mi amor. Te amo”. Una declaración sencilla, pero cargada de ese amor que no conoce fronteras.

Publicidad

Mira la entrevista aquí: