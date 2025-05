Gregorio Pernía habló de lo que hay detrás de las redes sociales: "Es una gran mentira"

El reconocido actor colombiano Gregorio Pernía sorprendió con sus declaraciones en el programa “Tardes Famosas” de La Kalle 96.9, conducido por Jhon Carrero. Allí, además de hablar de la relación con su hija Luna Pernía, también habló de las redes sociales.

Ssin filtros, lanzó una crítica directa al mundo digital: “Las redes sociales son peligrosísimas”, dijo, al referirse al creciente fenómeno de los actores que se suman a plataformas como TikTok. Pernía explicó que decidió estar en redes “por estar en movimiento”, pero reconoció que ese universo tiene una cara oculta: la falsedad.

“Hoy en día todo el mundo quiere ser influencer y ganarse la plata fácil, pero eso es una gran mentira. En Miami, por ejemplo, pagas 2.500 dólares y te dan una casa con piscina, dos Lamborghinis y un estudio de fotos todo el día para que mientas y digas que esa vida es tuya. Eso es lo que se está vendiendo: una mentira”.

A su lado, el creador de contenido Jonathan Pino agregó entre risas: “Yo muestro que soy un irresponsable, enguayabado, debiendo a todo el mundo, y es la verdad. El colombiano muchas veces quiere aparentar”.

Gregorio fue contundente al afirmar que quienes más consumen y comparten contenido en redes muchas veces atraviesan momentos emocionales difíciles: “Creo que muchos sufren de depresión. Publican fotos felices, pero en el fondo están vacíos”.

Gregorio Pernía, actor colombiano Foto: Instagram de Gregorio Pernía

Además, el actor, quienrecientemente anunció que sería padre nuevamente, defendió mostrar la realidad, con sus luces y sombras: “Yo muestro que vivo en una finca, con gallinas, vacas, que me hago un pescado así tal cual. Tengo problemas con mi mujer, con mis hijos, y eso también hay que mostrarlo. No todo debe ser bonito”.

Publicidad

Durante la entrevista, Pernía también recordó un episodio en Nueva York antes de la pandemia: “Estaba haciendo frío, y le ofrecí una chaqueta al promotor. Me dijo que no por ser de cierto tipo de marca. Me fui a tomar unos whiskies con mi hijo Emiliano y luego me comí una hamburguesa. Eso es lo que importa, la esencia, no las marcas”.

Para Gregorio, las redes están llenas de apariencias. “Suben una foto en pareja con un ‘te amo’, pero después apagan el celular y se agarran a coscorrones. Nadie quiere mostrar que está mal”.

Publicidad

El mensaje de Gregorio Pernía quedó claro, el mundo digital puede ser un espejismo peligroso. A través de su autenticidad, busca invitar a la reflexión sobre lo que realmente importa y cómo las redes sociales, si se usan mal, pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad.

Revive acá la entrevista completa de Gregorio Pernía en Tardes Famosas: