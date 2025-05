Yina Calderón reveló difíciles imágenes de su cirugía por biopolímeros: "Estaba muriendo"

Yina Calderón vuelve a estar en el centro de la opinión pública, esta vez por una combinación de situaciones que han llamado la atención de seguidores y detractores. Por un lado, la empresaria y creadora de contenido digital reveló que fue intervenidaquirúrgicamente para remover biopolímerosque ponían en riesgo su salud.

La creadora de contenido hizo pública su situación médica a través de redes sociales, donde compartió imágenes sensibles del proceso quirúrgico y confesó el sufrimiento que vivió durante su estancia en el reality.

“Solo Dios sabe cuánto sufría... me estaba muriendo en vida”, expresó en una emotiva publicación, agradeciendo a la producción del programa por ayudarla a sobrellevar el dolor.

La cirugía fue necesaria debido a los efectos adversos que los biopolímeros habían causado en su organismo. Estas sustancias, que se inyectan con frecuencia en los glúteos con fines estéticos, pueden provocar severas complicaciones a mediano y largo plazo.

Según expertos en salud estética, entre los efectos más comunes están la inflamación, el dolor persistente y la migración del material a otros tejidos. En casos extremos, puede producirse necrosis, infecciones graves, enfermedades autoinmunes y daños irreversibles que afectan tanto el cuerpo como la salud mental de quienes los padecen.

A pesar del proceso doloroso, Calderón compartió con sus seguidores que no le importaba quedar “plana”, destacando que su prioridad era preservar su salud.

Publicidad

Debido a la naturaleza sensible del contenido, y dado que La Kalle no publica material de este tipo, puedes ver las fotos aquí.

Yina Calderón enfrentó acusaciones legales por un terreno en Chicaque

Yina también enfrentó en el pasado una controversia legal queha generado polémica en redes sociales. Luis Alfonso Parra Vargas, un hombre que aseguró haber sido el propietario original de un terreno en Chicaque, la acusa de deberle más de 1.265 millones de pesos por una transacción inmobiliaria.

Publicidad

Parra hizo pública la denuncia a través de un video en Instagram, donde se dirige directamente a Calderón con un mensaje irónico: “Espero que estés disfrutando la casa. Pero quiero recordarte que me debes 1.265 millones de pesos y no me has pagado”.

Según sus declaraciones, la venta del predio se acordó en 2.000 millones de pesos, de los cuales, afirma, aún no ha recibido más de la mitad.

Además, el denunciante cuestionó la información que la influencer habría compartido sobre la propiedad, indicando que no son 32 fanegadas de tierra, como presuntamente habría afirmado Calderón, sino 19.

El video, que rápidamente se viralizó, generó una oleada de opiniones divididas entre los usuarios. Mientras algunos exigieron claridad y justicia, otros pusieron en duda la veracidad del reclamo, especialmente por el tiempo transcurrido desde el presunto incumplimiento.

Hasta el momento, ni Yina Calderón ni su equipo legal han emitido un pronunciamiento oficial en respuesta a las acusaciones. Tampoco sus hermanas, quienes suelen acompañarla en sus actividades públicas, se han referido al caso.

El presente de Yina Calderón se debate entre la recuperación de una cirugía compleja y una demanda económica que amenaza con escalar a instancias legales.

Publicidad

En medio del revuelo, la influencer continúa recibiendo apoyo de sus seguidores, quienes destacan su valentía al enfrentar un proceso médico tan delicado, mientras esperan una pronta aclaración sobre su situación financiera.

Mira también: Yina Calderón revela su precio