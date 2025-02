Hombre acusa a Yina Calderón de millonaria deuda por casa en Chicaque: "Por favor, págame"

La empresaria y creadora de contenido Yina Calderón vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez una nueva controversia se desata en la vida de la influencer : un hombre la acusa de deberle más de 1.200 millones de pesos por la compra de una propiedad en Chicaque.

Luis Alfonso Parra Vargas , quien asegura ser el propietario original del inmueble, hizo pública su denuncia a través de un video en su cuenta de Instagram.

En la grabación, que ha acumulado miles de reproducciones en redes sociales, felicita irónicamente a la influencer por disfrutar de la casa que, según él, aún no ha terminado de pagar.

"Quiero recordarte que me debes 1.265 millones de pesos y no me has pagado", expresó en el video.

Según Parra Vargas , la transacción por la propiedad se cerró en 2.000 millones de pesos, pero aún falta por saldar más de la mitad del valor acordado . "Hicimos un negocio por 2.000 millones de pesos por una casa muy bonita, en un lugar espectacular. Espero que la estés disfrutando", declaró el denunciante.

Sin embargo, poco después, pasó del tono amigable a la exigencia : "Me debes 1.265 millones de pesos y no me has pagado. Ya han pasado cuatro años y yo necesito la plata. Entonces, por favor, págame, Yina".

El hombre también aprovech ó para corregir a la empresaria sobre las características del predio, asegurando que ella ha exagerado su extensión. "No son 32 fanegadas de tierra, sino 19", aclaró.

El video ha provocado una avalancha de reacciones en redes. Mientras algunos usuarios apoyan la exigencia del denunciante, otros cuestionan el momento elegido para hacer pública la acusación a Yina Calderón, ya que según el hombre, la deuda fue hace 4 años.

"No creo que haya entregado una propiedad sin recibir todo el dinero", "Tan oportuno el señor, no le creo" y "Niña, páguele a don Luis, qué vergüenza" son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hasta el momento, el equipo de Yina Calderón no ha emitido un comunicado oficial sobre la denuncia y tampoco sus hermanas se han pronunciado .

Se espera que la empresaria responda a las acusaciones y aclare su situación con respecto a la propiedad en Chicaque.

