Mamá de Yina Calderón hizo fuerte pronunciamiento sobre condena de Epa Colombia

El pasado lunes, la Fiscalía General de la Nación anunció la orden de captura inmediata contra Daneidy Barrera, más conocida en el mundo digital como Epa Colombia . Esta medida se tomó luego de que se confirmara su culpabilidad por los actos vandálicos cometidos el 22 de noviembre de 2019 , durante las protestas que sacudieron la ciudad de Bogotá.

En aquel entonces, la influencer compartió videos en sus redes sociales donde, de manera deliberada y pública, se le veía destrozando con un martillo la infraestructura de una estación de TransMilenio , el principal sistema de transporte público masivo de la capital colombiana.

La madre de Yina Calderón habla sobre la captura de Epa Colombia

Tras la noticia de la condena de Epa Colombia , conocida influencer, una oleada de reacciones ha inundado l as redes sociales de amigos, artistas, familiares y seguidores.

Merly Ome, la madre de Yina Calderón y una de las personas más cercanas a Epa Colombia , compartió su dolor en un video emocional:

“ Estoy devastada, le tengo mucho cariño a esta joven, conocida como Epa Colombia . He llorado mucho, ella es una buena persona, para aquellos que no la conocen, ¿quién no cometió errores de juventud? Hasta los mayores seguimos cometiendo errores”, expresó entre lágrimas.

Además, Merly mencionó que su hija, Yina Calderón, no está al tanto de la situación, ya que está en compromisos personales :

“Es muy doloroso para Daneidy, estoy muy afectada, acabo de enterarme por las noticias , pobrecita, toda la familia la queremos mucho, realmente es una persona muy buena, muy conocida y ha dado empleo, tiene su hija. Yina no sabe nada, estamos muy tristes. Voy a incluirla en mis oraciones , he pasado mucho tiempo con ella”.

La comunidad en línea ha expresado diversas opiniones: “Esto no es justo”, “Todos cometemos errores”, “Debe enfrentar las consecuencias”, “Es muy triste, pero sabía lo que estaba haciendo”.

Otras personalidades se han pronunciado ante esta sentencia

A raíz de la noticia de la condena de Epa Colombia, varias personalidades han expresado sus opiniones y sentimientos en las redes sociales :



Lina Tejeiro : La actriz colombiana, conocida por su cercanía con Epa Colombia, ha mostrado su apoyo a través de sus redes sociales. Publicó un mensaje en Instagram diciendo: "No es justo que alguien pague tanto por errores pasados cuando ha demostrado querer cambiar su vida. Fuerza, Daneidy."

: La actriz colombiana, conocida por su cercanía con Epa Colombia, ha mostrado su apoyo a través de sus redes sociales. Publicó un mensaje en Instagram diciendo: "No es justo que alguien pague tanto por errores pasados cuando ha demostrado querer cambiar su vida. Fuerza, Daneidy." Aida Victoria Merlano : la influencer, también se ha manifestado a favor de Epa Colombia, subrayando la importancia de la redención y el crecimiento personal. "Todos hemos cometido errores, lo importante es cómo nos levantamos. Epa ha demostrado que puede hacer el bien y ayudar a otros", comentó en una entrevista reciente.

: la influencer, también se ha manifestado a favor de Epa Colombia, subrayando la importancia de la redención y el crecimiento personal. "Todos hemos cometido errores, lo importante es cómo nos levantamos. Epa ha demostrado que puede hacer el bien y ayudar a otros", comentó en una entrevista reciente. Andrea Valdiri : la influenciadora barranquillera ha sido una de las voces más fuertes en defensa de Epa Colombia. En una de sus historias de Instagram, Valdiri expresó: "Prefiero mil veces a alguien que reconoce sus errores y los convierte en algo positivo, en vez de 'correctos' que esconden sus maldades. Fuerza, reina."

: la influenciadora barranquillera ha sido una de las voces más fuertes en defensa de Epa Colombia. En una de sus historias de Instagram, Valdiri expresó: "Prefiero mil veces a alguien que reconoce sus errores y los convierte en algo positivo, en vez de 'correctos' que esconden sus maldades. Fuerza, reina." Diana Celis : la exnovia de Epa Colombia, quien también es futbolista, ha compartido un mensaje de apoyo en sus redes sociales, recordando los momentos compartidos y deseándole fuerza en estos tiempos difíciles. "Nosotras más fuertes que nunca, te amo amor mío", escribió.

: la exnovia de Epa Colombia, quien también es futbolista, ha compartido un mensaje de apoyo en sus redes sociales, recordando los momentos compartidos y deseándole fuerza en estos tiempos difíciles. "Nosotras más fuertes que nunca, te amo amor mío", escribió. Pedro Perales : a través de sus redes sociales, el conocido presentador y comentarista ha cuestionado la justicia de la sentencia, comparándola con otros casos menos severamente castigados. "Uhss si ella tiene que pagar todo ese tiempo, ¿cuánto le darán a otros que han hecho mucho peor?", cuestionó en un post.

