Desgarrador relato de actriz a quien le desocuparon los ahorros de su cuenta.

En un caso que conmocionó a algunos seguidores e internautas, durante el programa 'La Red' , una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana tuvo un incómodo momento que marcó su vida.

Cynthia Klitbo, reconocida actriz mexicana con una trayectoria de más de 30 años en cine, teatro y televisión , reveló que fue víctima de una estafa bancaria que dejó vacía su cuenta de ahorros. La artista contó cómo descubrió el fraude y las acciones que tomó para esclarecer lo sucedido.

¿Cómo fue estafada la actriz mexicana?

Según relató en una entrevista con el programa 'La Red' de Caracol Televisión, al darse cuenta del saqueo de su cuenta , tomó un vuelo inmediato a Estados Unidos con el objetivo de investigar el origen del fraude y tratar de recuperar su dinero.

Klitbo explicó que los delincuentes lograron acceder a su información personal y bancaria a través de una llamada telefónica.

"Me llamaron en un momento en el que estaba ocupada con mi hija. Dijeron que hablaban del banco para alertarme sobre un supuesto hackeo . Mi hija intentó verificar el origen de la llamada, pero cuando revisé mi cuenta, ya estaba vacía " , narró la actriz.

La investigación que realizó por su cuenta la llevó a descubrir que el dinero fue transferido a la cuenta de un hombre identificado como John Johnson . Ante la falta de respuesta de su banco, Klitbo decidió hacer público su caso para alertar a otras personas sobre este tipo de fraudes y generar presión para obtener una solución.

Además, la actriz comentó que, en medio de esta difícil experiencia, recibió propuestas inapropiadas que la indignaron profundamente . " No me lo esperaba. Me ofendí porque es indignante que alguien intente aprovecharse de una persona que está pasando por un momento tan complicado " , expresó.

Famosos que también han sido estafados

El fraude y las estafas financieras no distinguen entre ciudadanos comunes y celebridades . A lo largo de los años, diversas figuras públicas han sido víctimas de engaños, algunos perpetrados por ciberdelincuentes y otros por personas de su entorno cercano. A continuación, presentamos algunos casos notorios:



Steve Wozniak: el cofundador de Apple fue víctima de una estafa con criptomonedas. En un esquema de fraude común en el mundo digital, delincuentes utilizaron su imagen y nombre sin autorización para promocionar inversiones falsas en Bitcoin, engañando a cientos de personas y causando pérdidas millonarias.



Leonardo DiCaprio : aunque no fue una estafa directa hacia él, el actor fue víctima indirecta del escándalo de Malasia 1MDB, en el que una red de corrupción internacional desvió miles de millones de dólares. DiCaprio tuvo que devolver obsequios lujosos que recibió sin saber que provenían de fondos malversados.



Shakira : la cantante colombiana enfrentó problemas con supuestos asesores financieros que, en lugar de manejar correctamente sus inversiones, la engañaron y le hicieron perder una suma considerable de dinero. Además, ha sido objeto de fraudes fiscales que han derivado en procesos legales en diferentes países.



Mike Tyson : el legendario boxeador perdió gran parte de su fortuna debido a la mala gestión de sus asesores financieros. Durante años, personas cercanas a él aprovecharon su confianza para apropiarse de sus ingresos, lo que contribuyó a su declaración de bancarrota en el 2003.

