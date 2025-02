Ana del Castillo arremete sin piedad contra Yina Calderón y su intento de ser cantante

La controversia entre Ana del Castillo y Yina Calderón ha vuelto a ser tendencia en redes sociales. En una reciente entrevista con el programa digital Dímelo King, la cantante vallenata no ocultó su desagrado hacia Calderón , a quien calificó como "una mujer completamente vacía" y cuestionó su carrera musical.

"Es que lo que pasa es que yo nunca la he visto ni en persona. O sea, no entiendo, tú sabes qué es levantarte en la mañana... Y tú vas a criticar desde el comienzo, no, Dios no te va a bendecir nunca", expresó Ana del Castillo, dejando claro que su percepción sobre Yina proviene de su comportamiento en redes sociales.

La cantante también cuestionó la incursión de Yina Calderón en la música, asegurando que "Es una mujer completamente vacía" y que no tiene conocimientos sobre la industria.

"Uno da de lo que tiene en su corazón. Imagínate una mujer que no sabe ni de música. Entonces, tú haces una canción y no estudias, tienes que buscar un permiso del compositor, de que te den los derechos de autor, lo que sea. Te falta cacumen, ella no sabe mi proceso", declaró la artista vallenata refiriéndose a la versión guaracha de la canción vallenata 'Como duele el frio' de Yina.

Recordemos el escándalo protagonizado por Yina Calderón en relación con el compositor Wilfran Castillo. La DJ huilense interpretó un cover de la canción 'Cómo duele el frío' sin contar, al parecer, con la autorización del valduparense, lo que desató una disputa legal entre ambas partes por derechos de autor y regalías.

La respuesta de la hermana de Yina Calderón

Las declaraciones de Ana del Castillo no pasaron desapercibidas. Leonela Calderón, hermana de la influencer y encargada de sus redes sociales , no tardó en responder. En una publicación, lanzó una fuerte indirecta a la cantante vallenata: "Sumergirse en las drogas y el alcohol también es tener vacíos".

Además, advirtió que si su hermana decidía responder con críticas a la apariencia de Del Castillo, ella no debería quejarse.

"Cuando ella salga y se meta con su físico, le diga que usted parece un travesti, no se vaya a quejar porque le voy a recordar esta entrevista en Dímelo King", expresó Leonela, asegurando que Yina ha logrado una mayor viralidad en redes que la cantante vallenata.

La disputa no terminó ahí. En una transmisión en vivo, Ana del Castillo continuó respondiendo a las críticas, asegurando que no se avergüenza de su físico y lanzó una serie de comentarios dirigidos a la influencer.

"Mientras que, el jopo de tu hermana quedó remendao' ", dijo en tono desafiante.

El enfrentamiento escaló aún más cuando Del Castillo respondió a las insinuaciones sobre un supuesto consumo de sustancias. "Tú dices que soy metedora de vicio, pero decile a tu mamá que se acuerde cuando me enseñó", dijo la cantante.

En su arremetida, también lanzó un comentario burlón sobre la nariz de Yina Calderón:

"Alquilámela para carnavales porque bien ancha que la tienes". Finalmente, Ana del Castillo enfatizó que no le afectan los ataques sobre su apariencia y expresó su apoyo a la comunidad LGBTIQ+: "Que vivan los trans y los travestis, ojalá ese grupo de personas que uno tiene que respetar, déjame decirte que a la hora de la verdad es más lindo que tú".

El conflicto entre ambas figuras públicas sigue generando reacciones en redes sociales. Mientras algunos apoyan a Ana del Castillo por defenderse de las críticas de Yina Calderón , otros consideran que ambas han llevado la disputa demasiado lejos.

