Ana del Castillo habla de la vez que estuvo entre la vida y la muerte tras 6 días bebiendo

La cantante vallenata Ana del Castillo, conocida por su potente voz y carisma inigualable, abrió su corazón en una reciente entrevista en La sala de Laura Acuña. Allí compartió aspectos íntimos de su vida personal, l os retos que ha enfrentado en su carrera y su transformación tras un accidente que marcó un antes y un después en su camino.

Nacida el 9 de abril de 1999 en Valledupar, Ana se enfrentó desde joven a los desafíos del mundo del vallenato. A los 13 años dejó su hogar para perseguir su sueño de ser cantante, pero ese trayecto no fue fácil. “Llegué al trago porque en el vallenato se toma mucho. Este es un medio fuerte” , confesó, al recordar cómo el consumo de licor marcó el inicio de su carrera.

La artista agradece a figuras clave en su carrera, como Omar Geles y Rolando Ochoa, por su apoyo. “Ser corista uno se queda ahí, pero ser solista es algo diferente. Ellos me ayudaron a ser lo que soy ahora” , expresó con gratitud.

Ana del Castillo se priva en plena despedida a Omar Geles: “Perdóname” Foto: Instagram @anadelcastilloj y captura redes sociales

Un accidente cambió su vida de la cantante Ana del Castillo

El 20 de febrero de 2019, un accidente automovilístico puso en peligro su vida, estuvo varios días en Cuidados Intensivos y esa experiencia transformó su perspectiva. “Duré días intubada. El médico me dijo que no podía cantar en seis meses. Le hice una promesa a Dios: si me dejaba cantar en tres meses, yo dejaría de tomar durante seis. A los dos meses y medio ya estaba cantando” , relató.

En la entrevista con Laura Acuña la artista reconoció que en esa oportunidad había participado en distintos eventos y entre una cosa y otra pasó seis días seguidos consumiendo licor, en Valledupar.

Ana del Castillo destapó intimidades de su vida en entrevista en La Sala de Laura Acuña /Foto: captura de pantalla Youtube

Aunque no aclaró exactamente por qué se originó el accidente, en su momento en medios de comunicación como El Tiempo se reveló que en esa oportunidad iba con el también cantante de música urbana, Juan Mindiola quien le pasó la camioneta por encima cuando ella se bajó del vehículo para orinar.

A pesar de cumplir su promesa, el proceso de dejar el alcohol no fue fácil. La cantante contó que pasó por momentos de ansiedad, depresiones y recaídas. Sin embargo, en agosto de 2022 tomó una decisión definitiva: “Un 5 de agosto le prometí al Señor que no tomaría más. Rompí esa cadena porque el trago solo me generaba ansiedad y enfermedad”.

La artista reconoce el impacto positivo que tuvo en su vida dejar el alcohol. “Desde que dejé de tomar, ya no me dan crisis de ansiedad. Es un proceso difícil porque enfrentarse a las críticas y los comentarios no es fácil. A veces las personas olvidan que somos humanos y sienten que pueden opinar sobre todo” , reflexionó.

Ana también habló sobre las maldiciones generacionales en su familia y cómo decidió poner un alto al ciclo del alcoholismo. “Mi papá fue alcohólico anónimo, y mis hermanos también llegaron a ese punto. Yo decidí parar eso y ser un ejemplo de que sí se puede salir” .

Ana del Castillo en un evento público con su papá, entrevista para La Kalle /Foto: Instagram @casadelvallenato

¿Cuántas operaciones se ha hecho Ana del Castillo?

La sinceridad de Ana del Castillo no se limita a su vida emocional. En diversas entrevistas, ha hablado abiertamente sobre sus cirugías. “¿Qué me he operado? Me he hecho los senos y me hice una ‘lipo’, pero nunca me he tocado la cara. Mi nariz y mi boca son mías” , aclaró.

Ana del Castillo, con 25 años de edad, no solo es una de las voces más destacadas del vallenato, sino también un ejemplo de resiliencia y superación. Con una fe inquebrantable en Dios y un enfoque renovado en su vida, sigue conquistando escenarios y corazones. Como ella misma lo dice: “Con constancia uno se cae y se levanta. La vida se trata de eso, de salir adelante” .

