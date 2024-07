Conmovedoras palabras de Ana del Castillo tras desolada asistencia a su lanzamiento

La noche del pasado sábado 27 de julio,la cantante Ana del Castillo, una de las voces más prominentes del vallenato femenino, lanzó su esperado álbum *Con fuerza* en el emblemático Parque de la Leyenda Vallenata de Valledupar.

A pesar de las altas expectativas, el evento quedó marcado por una notable baja asistencia, con graderías que no lograron llenarse y un ambiente que, en varios momentos, se sintió desolado.

Ana del Castillo subió al escenario pasada la medianoche, con un castillo recreado como escenografía y acompañada de su acordeonero Jorge Alcides 'Chide' García, además de invitados especiales como Rolando Ochoa y Juancho de la Espriella. Sin embargo, la noche se vio empañada por la baja afluencia, con un aforo que no superó el 60% de la capacidad del recinto.

En un emotivo discurso, la cantante expresó su gratitud y reconoció las dificultades de la situación: "Somos los que somos y estamos los que estamos. Gracias a esas personas que llegaron desde las seis de la tarde para verme. No es una ciudad fácil, yo sé que ha sido un año difícil para algunos de nosotros. Gracias por apoyarme", manifestó desde el escenario.

Publicidad

Del Castillo también reflexionó en su Instagram sobre los retos que enfrenta, afirmando:

"Los desafíos son parte del camino, con fuerza y determinación seguimos adelante. A veces las críticas pueden ser duras, pero me fortalecen y me motivan a seguir mejorando para ustedes. Gracias a todos los que estuvieron presentes y a los que me apoyan desde la distancia. ¡Los amo mucho y sigamos juntos en este camino lleno de éxitos! En mi corazón".

Publicidad

A pesar de contar con una base sólida de seguidores en redes sociales, con 2,8 millones de seguidores, el evento no alcanzó el éxito esperado en cuanto a asistencia. Según la cuenta especializada @blogvallenato, varios factores pudieron haber influido en la baja concurrencia, incluyendo problemas de logística, acceso y una hora de inicio tardía.

Las imágenes compartidas en redes mostraron un escenario casi vacío a las 11:55 p.m., reflejando una situación inesperada para una artista de su calibre.

La calidad del montaje y la interpretación de Ana fueron elogiadas, pero la noche dejó interrogantes sobre la efectividad de la estrategia de marketing y publicidad empleada para el lanzamiento. Aun así, la cantante se mostró optimista, dejando claro que, aunque la asistencia no fue la esperada, el evento fue un sueño hecho realidad para ella y su equipo.

Publicidad

Mira también: Ana del Castillo se pegó tremendo susto con su pasaporte