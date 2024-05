Ana del Castillo se priva en plena despedida a Omar Geles: “Perdóname”

El 21 de mayo, la música vallenata sufrió la gran perdida de Omar Geles, reconocido cantante y compositor del género, quien falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio en la Clínica Erasmo de Valledupar.

Al día siguiente, el 22 de mayo, en la Plaza Alfonso López de Valledupar, colegas y admiradores del maestro vallenato se reunieron para rendirle un emotivo homenaje.

Quisiera que esto fuera una pesadilla”. quebró Ana del Castillo en medio del homenaje a Omar Geles! pic.twitter.com/ornO1Mgk0R — Momentos Virales (@momentoviralx) May 23, 2024

Entre los presentes destacó la presencia de Ana del Castillo, una destacada artista vallenata, gran amiga del propio Geles. Sin embargo, la tristeza embargó el ambiente y muchos artistas, incluida Ana del Castillo, se vieron incapaces de contener sus emociones.

A pesar de sus esfuerzos por expresar su admiración y gratitud hacia Geles, Ana del Castillo no logró concluir sus palabras ni su interpretación musical, visiblemente afectada por el dolor.

Con lágrimas en los ojos, Ana del Castillo expresó su profundo pesar y su deseo de que todo fuera solo una "pesadilla". Abrumada por la emoción, se disculpó ante el público y se retiró de la tarima, sintiendo que no podía soportar permanecer en ese lugar ante la pérdida de quien consideraba un mentor y amigo.

"Perdónenme, no quiero estar aquí, no puedo verlo así", dijo Ana, con la voz quebrada, en medio del velorio de Omar Geles. "Quisiera que fuera solo una pesadilla. Él hizo todo por mí, mi carrera. Amo a Omar Geles. Nunca moriré con Omar Geles. Él hizo lo mejor que pudo por mi carrera musical. Le agradezco tantas cosas. Omar, te agradezco tantas cosas, no puedo creer que te esté pasando esto a ti".

Además de las emotivas palabras de Ana del Castillo, Silvestre Dangond también compartió su dolor y su gratitud hacia Omar Geles. Recordó la importancia del maestro vallenato en su vida y en la música del género, destacando la confianza que Geles depositó en él al confiarle muchas de sus canciones.

Dangond afirmó que los momentos compartidos con Geles siempre le traerán alegría, recordando especialmente las fiestas en su apartamento como momentos para tener presente siempre.

