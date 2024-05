De qué trata la canción Los caminos de la vida de Omar Geles

Una de las canciones representativas del cantautor vallenato Omar Geles es Los caminos de la vida, una canción que ha sido interpretada por diferentes artistas, creando versiones para todos los gustos, pero siempre con el mismo mensaje.

El compositor demostró siempre tener un cariño especial por esta composición, más allá de que sea una canción que le abrió muchas puertas, tiene un sentido especial para él, ya que habla de su vida y su familia.

¿De qué trata la canción Los Caminos de la vida?

Esta canción habla de lo difícil que es la vida para muchas personas, sobre todo en el ambiente y contexto en el que nació Omar Geles, con escasez económica y una madre luchadora cabeza de hogar, razón por la que muchos se identifican.

De acuerdo con el cantautor, su inspiración para escribir esta canción fue su mamá, quien para él y su hermano era su heroína, quien luchó para sacarlos adelante. Admitiendo que nunca imaginó que se convirtiera en el himno que es.

Letra de la canción Los Caminos de la vida de Omar Geles

Los caminos de la vida

No son como yo pensaba

Como los imaginaba

No son como yo creía

Los caminos de la vida

Son muy difícil de andarlos

Difícil de caminarlos

Y no encuentro la salida

Yo pensaba que la vida era distinta

Cuando estaba pequeñito yo creía

Que las cosas eran fácil como ayer

Que mi viejecita buena se esmeraba

Por darme todo lo que necesitaba

Y hoy me doy cuenta que tan fácil no es

Porque mi viejita ya está cansada

De trabajar pa' mi hermano y pa' mí

Y ahora con gusto me toca ayudarla

Y por mi vieja lucharé hasta el fin

Por ella lucharé hasta que me muera

Y por ella no me quiero morir

Tampoco que se me muera mi vieja

Pero, qué va, si el destino es así

Los caminos de la vida

No son como yo pensaba

Como los imaginaba

No son como yo creía

Los caminos de la vida

Son muy difícil de andarlos

Difícil de caminarlos

Yo no encuentro la salida

¡Ay, mamá!

Y hombe

Los hermanos que más se quieren

Francisco y Jaime Boscán

Uno sabe que la vida

De repente ha de acabarse

Y uno espera que sea tarde

Que llegue la despedida

Un amigo me decía

"Recompensaré a mis viejos

Por la crianza que me dieron"

Y no le alcanzó la vida

Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo

Para que me guíes al camino correcto

Para mi viejita linda compensar

Para que olvide ese mar de sufrimientos

Y que de ella se aparte todo el tormento

Que para criarnos tuvo que pasar

Viejita linda, tienes que entenderme

No te preocupes, todo va a cambiar

Yo sufro mucho, madrecita, al verte

Necesitada y no te puedo dar

A veces lloro al sentirme impotente

Son tantas cosas que te quiero dar

Y voy a luchar incansablemente

Porque tú no mereces sufrir más

Los caminos de la vida

No son como yo pensaba

Como los imaginaba

No son como yo creía

Los caminos de la vida

Son muy difícil de andarlos

Difícil de caminarlos

Yo no encuentro la salida

Los caminos de la vida

No son como yo pensaba