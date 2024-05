VIDEO: El día que Omar Geles rompió en llanto recordando a la que lo traicionó

Con el paso de las horas después de conocerse la triste noticia del fallecimiento del cantante vallenato Omar Geles, maestro de las letras que han marcado generaciones, nuevas revelaciones han dejado perplejos a sus seguidores.

Omar Geles falleció a los 57 años en la clínica Erasmo de Valledupar, por un paro cardiorrespiratorio, dejando sorprendido a todos sus fans, colegas y familia.

En medio de la muerte del cantante vallenato, miles de mensajes e historias han surgido, como el caso de una entrevista que Omar Geles realizó hace un tiempo, relatando cómo nació la famosa y melancólica canción 'Cuando casi te olvidaba'.

En el video se muestra muy tranquilo contando la historia de esta romántica canción, hasta que llega a la parte donde le toca el corazón. No puede evitar recordar ese momento con tristeza y se le ve con los ojos aguados.

Publicidad

Omar expresa que esta canción fue inspirada por una mujer que él quiso mucho y que significaba mucho para él. Dice en el video que, después de 8 o 9 meses de su ruptura, llegó a Valledupar y encontró una servilleta con los labios de la mujer, que decía "Para mi cielo, mi chocolatín". Fue entonces cuando se animó a componer este gran éxito vallenato.

En la entrevista, Omar canta el verso que relata esta triste historia:

Publicidad

"Buscando entre mis cosas viejas

Yo me encontré una nota que decía: 'mi cielo, yo te amo'

Y tus labios pintados como un beso para mí

Ay, decía: 'cielo, te amo. Pa' mi chocolatín'

Después de un año, cuando casi te olvidaba

Cuando por fin pasaba un día sin recordarte

Después que no sentía celos, ni rabia

Si me decían que a otro hombre te entregaste

Un día quemé lo que de ti guardaba

Tus credenciales, y una foto y tus cartas

Y se escapó esta nota que hoy me mata

Y este es el motivo de mi llamada

Dime que no tienes otro cielo

Que hoy yo soy tu cielo, como lo escribiste en esa nota

Y dime que has salido con amigos

Pero no es lo mismo, dime que te han hecho sentir sola

Y si es así, ¡ay, ven, ven!

Si no es así, ¡ven también!"

Finalizó el video diciendo que se le salía la lágrima siempre que cantaba esa canción y confesó que le gustaría volver a ver a la musa de esa canción. Sabe que ella vive en Estados Unidos y que ahí la puede encontrar.

Omar dijo en la entrevista que la mujer misteriosa sabe realmente que esa canción es para ella, ya que antes de nada, él mismo la llamó para cantarle la canción. Dice que encontró la forma de llamarla porque quería que escuchara la canción. "Cuando uno quiere bastante, busca la forma", dijo Geles.

"Yo estaba en España cuando la llamé. Ya teníamos eso de un año sin vernos. Se la canté a capela desde un teléfono público de España y lloramos ambos", finalizó.

Publicidad

Mira también: Escolta revela cómo fueron los últimos minutos de vida de Omar Geles