Triste coincidencia; la frase de Kaleth Morales que Omar Geles repitió antes de su muerte

Con el paso de las horas después de conocerse la triste noticia dela muerte del cantante vallenato Omar Geles, maestro de las letras que han marcado generaciones, nuevas revelaciones, que dejaron perplejos a sus seguidores, salieron a la luz.

Omar Geles falleció a los 57 años en la clínica Erasmo de Valledupar, producto de un paro cardiorrespiratoriosumiendo en tristeza a admiradores y colegas por igual.

Geles, conocido por sus composiciones que han trascendido fronteras y edades, dejó de ver la luz mientras disfrutaba de una partida de tenis, cuando un paro cardiorrespiratorio puso fin a su prolífica carrera. Con más de mil canciones que han hecho vibrar al Caribe colombiano y más allá, su legado perdurará en la memoria de aquellos que aman los sonidos de la tierra caliente.

La noticia de su partida conmovió a artistas de renombre como Silvestre Dangond, Carlos Vives y Ana del Castillo, quienes lamentaron la pérdida de un verdadero juglar del vallenato. Sus seguidores, con el corazón roto, se congregaron en la clínica donde exhaló su último aliento, para rendirle homenaje.

Sin embargo, en medio del duelo, una sorprendente coincidencia salió a la luz, conectando el destino de Omar Geles con el de otro ícono vallenato: Kaleth Morales. Ambos, antes de su partida, expresaron un deseo similar: ser recordados a través de una canción.

"Si algo me llega a pasar en la vida, quiero que me recuerden con esta canción", declaró Geles en una de sus últimas presentaciones en vivo. Una frase que evoca los mismos sentimientos expresados por Morales, el "rey de la nueva ola", antes de su propia despedida.

Mientras que en el caso de Kaleth Morales en una de sus presentaciones antes de su trágica muerte, el cantante aseguró que "uno siempre tiene una canción que le llega al corazón y si algún día me pase lo que me pase quiero que me recuerden con esta canción".

Ambos hacían alusión a la canción 'a blanco y negro' compuesta por Omar Geles e interpretada en su momento por Kaleth Morales y posteriormente por Silvestre Dangond una de sus creaciones más emblemáticas entregadas a Silvestre Dangond. Una canción que ha trascendido el tiempo y el espacio, convirtiéndose en un himno del vallenato moderno.

El pasado 18 de mayo, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, Geles se despidió, sin saberlo, de los escenarios. Vestido de blanco, rodeado de imágenes de otros grandes del vallenato que ya no están, el músico recibió el cariño de miles de fanáticos y colegas, sellando su lugar en la historia del género.

La casualidad entre la muerte de Omar Geles y Kaleth Morales añade un matiz de misterio a la partida de estos dos grandes del vallenato, dejando a sus seguidores con el corazón lleno de recuerdos y la certeza de que su música vivirá eternamente en el alma de todos sus fieles seguidores en Colombia y el mundo.