La canción de reguetón de Omar Geles con la que enamoró a una nueva generación

Omar Geles, conocido por su versatilidad en la música y su talento como compositor y cantante vallenato, ha sorprendido a sus seguidores al incursionar en un género totalmente distinto al vallenato.

Geles, a lo largo de su carrera, ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes estilos musicales. Con 'Chao Amor', lanzada en 2006 como parte del álbum 'Se Siente Vallenato' junto a su grupo 'La Gente de Omar Geles', rompió con lo convencional y exploró nuevos horizontes sonoros.

La canción, que mezcla los tradicionales acordes vallenatos con los ritmos urbanos del reguetón, ha acumulado más de 3.6 mil reproducciones, consolidando su éxito y dejando ver lo innovador en su carrera.

Este reconocido músico colombiano hizo una fusión innovadora de vallenato y reguetón que ha conquistado a una nueva generación de oyentes, tras su fallecimiento salió a relucir esta canción de reguetón.

La respuesta del público a esta audaz incursión en el reguetón fue abrumadoramente positiva. Los comentarios en el video y la aceptación de sus fans destacan la habilidad de Geles para reinventarse y mantenerse relevante en la industria musical. Su capacidad para combinar géneros tan distintos ha sido ampliamente elogiada, demostrando una vez más su talento y creatividad como artista.

La reciente muerte de Omar Geles, ocurrida la noche del martes 21 de mayo, ha llevado a muchos a recordar y valorar aún más su contribución a la música.

Canción 'Chao amor'

Letra completa de la canción 'Chao amor'

Chao amor y que te vaya bien,

Y no llores que de nada servirá,

Chao amor espera otro tren,

Porque el mío no tiene cupo ya.

Y que distinto hubiera sido

Que me hubieras querido como yo,

Que me hubieras amado corazón,

No estarías llorando.

Y que distinto hubiera sido,

Que tú me hubieras querido

Como yo te quiero amor,

Si me hubieras dado un beso,

En vez de un engaño.

Le diste el corazón

A un hombre equivocado,

Pero te pago como tú

Me habías pagado.

No me alegra tu mal,

Pero busca otro camino,

Que yo te perdone pero

También te eché al olvido.

Chao amor y que te vaya bien,

Y no llores que de nada servirá,

Chao amor espera otro tren,

Por qué el mío no tiene cupo ya.

Tú me engañaste,

tú te burlaste,

Y en tus brazos tú me enredaste,

Me hipnotizaste,

Me maltrataste,

Y el corazón ya me lo desechaste,

Es que no quiero nena linda

Nunca más estar contigo,

No quiero tus besos,

Yo no quiero tu cariño,

Las cosas que tú me dices

No las creo ni un poquito,

Y quiero que tú entiendas,

Que ya no te necesito,

(Joe)

Chao amor y que te vaya bien,

Y no llores que de nada servirá,

Chao amor espera otro tren,

Porque el mío no tiene cupo ya.

Y que distinto hubiera sido,

que tú me hubieras querido como yo

que me hubieras amado corazón

no estaría llorando

Y que distinto hubiera sido que tú me hubieras querido como yo te quiero amor

si me hubieras dado un beso,

en vez de un engaño.

Le diste el corazón

A un hombre equivocado,

Pero te pago como tú

Me habías pagado.

No me alegra tu mal,

Pero busca otro camino,

Que yo te perdone pero

También te eché al olvido.

Chao amor y que te vaya bien,

Y no llores que de nada servirá,

Chao amor espera otro tren,

Por qué el mío no tiene cupo ya.

Tú me mentiste,

Me dejaste triste,

Las cosas que hiciste

Sé que tú me heriste,

Pero yo te perdono,

Pero te abandono,

Por qué volver contigo

Mami dime como.

