Yina Calderón se hace cirugía plástica para rejuvenecer su zona V

Yina Calderón reconocida influencer , DJ y empresaria colombiana, sigue dando de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Desde su aparición en el reality Protagonistas de Nuestra Tele.

La influencer ha construido una carrera marcada por su presencia al las controversia y sus constantes interacciones en redes sociales, donde combina su faceta empresarial con su vida personal.

A lo largo de los años Yina Calderon no solo ha destacado por su incursión en el negocio de productos de belleza y fajas, sino también por las transformaciones estéticas que ha compartido abiertamente con sus seguidores.

Según lo que revelado la influencer ha pasado por más de 20 procedimientos estéticos , algunos de los cuales han generado debate en redes. Entre los más notorios menciona cirugías en nariz, glúteos, senos, rostro, labios y párpados, además de liposucciones y bichectomías.

Aunque muchas de estas intervenciones han sido cuestionadas, Yina sigue defendiendo sus decisiones y asegura que forman parte de su evolución personal y profesional.

El más reciente procedimiento que realizó llamó particularmente la atención. Se trata de una vaginoplastia una cirugía que, según ella misma explicó, tenía como objetivo "rejuvenecer" esa zona , la DJ fiel a su estilo compartió detalles del proceso con sus seguidores.

Yina Calderón, creadora de contenido colombiana Foto: Redes sociales

"La decisión estuvo dura porque conozco varios tesos , pero no sé cómo será esta cirugía. Voy a quedar virgencita otra vez ", comentó antes de ingresar al quirófano.

Tras la intervención, la influencer publicó un video en el que se le ve saliendo en silla de ruedas y visiblemente adolorida , aunque afirmó que el procedimiento fue un éxito. "Me duele demasiado, pero todo salió perfecto, muchas gracias a los que me han escrito" , dijo la influencer.

La polémica sigue siendo parte de su día a día, pero Yina Calderón demuestra que no teme enfrentar las críticas ni comparti r sus experiencias con quienes la siguen. Mientras tanto su historia sigue generando conversación y divididas opiniones en las redes sociales.

"Me quité las ojeras y me rellené los surcos que tenía. Fueron muchos procedimientos , siento que quedé muy natural, que me veo linda, siento que la doctora logró darle a mi rostro una armonía que necesitaba y estoy muy contenta”, expreso Yina Calderón.

