Gregorio Pernía contó dolorosa anécdota con su hija Luna Pernía: “Lloré 20 días por ella”

Durante su entrevista en el programa “Tardes Famosas” de La Kalle 96.9, el actor Gregorio Pernía no solo habló de su visión sobre las redes sociales, sino que también se sinceró profundamente sobre un tema que le toca el corazón: su hija Luna.

Con la voz entrecortada, el actor confesó que Luna, de 18 años, vive actualmente en Miami,y que ese cambio fue muy duro para él. “Lloré más de 20 días, hue$%. Más que la mamá. Ver el cuarto vacío me partió el corazón”.

Gregorio no ocultó que siempre fue un padre protector y en ocasiones controlador. “Yo creo que sí, protector y controlador también, pero le dejé una buena información: lo que le decía en el carro, en el comedor, en su cuarto. Siempre hablábamos de la vida, de cuidarse, de no confiarse”.

Entre los consejos que le daba a Luna, están varios que evidencian su preocupación constante como padre: “Le decía que no se montara con nadie tomado, que se cuidara con el trago, que no se confiara de los manes. Me da miedo que le hagan daño”.

A pesar de estar lejos, la comunicación entre ellos es constante. “Hablamos todos los días. Está haciendo contenido con una marca, estudia actuación, trabaja en un restaurante, hace ejercicio. Siempre está activa, es muy verraca, se parece mucho a mí”.

Luna y Gregorio Pernía /Foto: Instagram @gregoriopernia

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ocurrió cuando Luna apareció en vivo durante la transmisión. “Hola, mi amor”, le dijo Gregorio al verla en la pantalla. La complicidad y ternura entre padre e hija se hizo evidente.

El actor también bromeó cuando le preguntaron si aceptaría un novio para Luna: “Lo primero que haría sería llevármela a una isla, comprar 17 tiburones y decirle ‘aquí tienes todo, no necesitas a nadie más’”, dijo entre risas, aunque reconoció que los hijos tienen derecho a hacer su vida.

La historia entre Gregorio Pernía y su hija Luna va más allá de un vínculo familiar. Es un lazo lleno de amor, aprendizaje y protección. Para el actor, su “lunita” es el motor de muchas de sus decisiones, y aunque le costó soltarla, sabe que verla crecer y volar también es parte del amor verdadero.

Revive acá la entrevista completa a Gregorio Pernía en Tardes Famosas: