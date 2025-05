Jhonatan Pino pone contra la pared a Jhovanoty en pleno programa: "Usted me robó un audio"

Jonathan Pino, conocido por su humor ácido y sus virales reflexiones cargadas de autenticidad, sorprendió a los oyentes de La Kalle alrelatar un episodio que lo tiene enfrentado, aunque con tono de burla, al comediante Jhovanoty.

El detonante: un audio original de Pino fue utilizado por el humorista para una parodia política sin ningún tipo de crédito.

“Fui víctima de Jhovanoty. Ese man me robó un audio”, dijo sin titubeos Pino ante los micrófonos. La afirmación encendió las alertas en redes sociales, donde los fanáticos de ambos creadores ya habían detectado la coincidencia.

El audio en cuestión, con la frase “Me voy a vivir del arte, hacer pulseras... pero ¿cuál arte si yo no sé hacer un...?”, fue usado por Jhovanoty para una sátira del presidente Gustavo Petro, lo que desató una ola de reacciones.

“La gente me etiquetaba y me decía ‘¡ladrón! Ese audio es de Jonathan Pino’. Parecían policías digitales”, contó entre risas el caleño, dejando en claro que su comunidad virtual lo respalda con uñas y dientes.

Según él, ese fragmento no fue un guion, sino una expresión visceral de un momento difícil de su vida. “Yo me estaba comiendo un cable, literal. Ese fue el audio más sincero que he hecho”, recordó.

¿Qué dijo Jhovanoty tras ser acusado de 'ladrón' por Jhonatan Pino?

Aunque Jhovanoty admitió la “apropiación” en tono de broma—“yo se lo robé”, dijo—el hecho reabre la discusión sobre la ética en la reutilización de contenido en redes. ¿Dónde está la línea entre homenaje, parodia y plagio?

Pino no mencionó nada de tomar acciones legales ni que estuviera molesto, pero sí dejó en claro que, aunque el contenido digital fluya libremente, el respeto por la autoría es clave. “Ya mucha gente se identifica con ese audio porque lo sienten. Yo no lo hice para que se pegara, sino porque lo sentía de verdad”, enfatizó.

Para él, el humor debe mantenerse real, incluso cuando hay realismo en la incomodidad. “El humor es reírse de la desgracia”, sentenció. Y lo aplica incluso en situaciones como esta, que a otros podría haberlos llevado al enojo o a los tribunales.

El caso Jhovanoty-Pino no es aislado en un entorno donde los límites de propiedad intelectual digital siguen siendo difusos. Sin embargo, Pino lo convierte en una anécdota más dentro de su carrera, la cual, lejos de apagarse, parece estar en plena expansión.

“No me gusta que me copien, pero si lo van a hacer, por lo menos den el crédito... y que sea con gracia”, concluyó con su característico tono irónico.

